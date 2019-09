The Surge 2: Story-Trailer zum Action-RPG

PC XOne PS4

The Surge 2 ab 44,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

The Surge 2 ab 54,99 € bei Amazon.de kaufen.

Der Entwickler Deck13 und der Publisher Focus Home Interactive haben im Zuge der Tokyo Game Show mit einem Story-Trailer auf den näher rückenden Release des Action-Rollenspiels The Surge 2 (zum Preview) aufmerksam gemacht. Der nur eine Minute kurze Clip zeigt die Einführung ins Spiel. In The Surge 2 steht die Menschheit kurz vor der Auslöschung, denn der Start einer Utopia-Rakete hat den tödlichen DeFrag-Nanovirus verbreitet. Und während brutale Nano-Kultisten plündernd durch die Straßen von Jericho City ziehen und die Regierungstruppen der A.I.D. verzweifelt versuchen die Kontrolle zu behalten, müsst ihr euch durch diese Hölle kämpfen und eure Amnesie überwinden, um die Wahrheit über den Virus und die Stadt zu erfahren.

Das deutsch untertitelte Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. The Surge 2 wird ab dem 24. September für PC, Xbox One und die PS4 digital und im Handel erhältlich sein.