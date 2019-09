Remnant - From the Ashes: Neues Update bringt Adventure-Modus

PC XOne PS4

Für Remnant - From the Ashes wurde kürzlich ein Update veröffentlicht, das dem Spiel einen Adventure-Modus hinzufügt. Dieser Modus ermöglicht es Spielern, eine der bestehenden Welten Erde, Rhom und Yaesha auszuwählen und separat generieren zu lassen. Ihr startet dann an einem Weltenstein ebenjener Welt und beendet die Karte, indem ihr den Endgegner der Welt erledigt. Die Ausgestaltung der im Adventure-Modus erschaffenen Welten wird von der normalen Hauptkampagne abweichen. Dungeons, interessante Orte, Gegner und vieles andere werdet ihr an neuen Orten finden.

Der Adventure-Modus kann am Weltenstein in Ward 13, dieser Ort stellt eure Basis dar, ausgewählt werden. Das Spielen des neuen Modus wird eure normale Kampagne nicht beeinflussen, da es sich um eigenständige Modi handelt. Allerdings können Waffen und Gegenstände, die ihr im Adventure-Modus erbeutet, auch in der normalen Kampagne eingesetzt werden, da sie im Inventar des gespielten Charakter verbleiben.

Mit dem Patch hat das Spiel auch viele weitere Veränderungen erfahren, unter anderem wurden Fehler behoben, Quality-Of-Life-Features hinzugefügt und Anpassungen beim Balancing vorgenommen. Die kompletten Patch-Notes könnt ihr bei Steam einsehen.

Am 19. September wird zudem mit Leto's Lab ein neuer, dynamisch erscheinender Dungeon auf der Erde hinzukommen. Das Besondere wird hierbei sein, dass er mehr zur Hintergrundgeschichte der Welt offenlegt und neben einfachen Rätseln auch „intensive“ Kämpfe sowie einen neuen Bosskampf bietet. Alles Wichtige zum neuen Schauplatz erfahrt ihr ebenfalls bei Steam.