Gwent: Termin für Erweiterung Iron Judgment, Pre-Order-Boni + Trailer

PC XOne PS4 iOS

Der polnische Entwickler CD Projekt hat für sein Kartenspiel Gwent - The Witcher Card Game eine neue Erweiterung mit dem Titel Iron Judgment angekündigt. Das Add-on wird bereits im kommenden Monat, ab dem 2. Oktober 2019, erhältlich sein und dreht sich um Radovid, den König von Redanien, der seine Gegner der Gerechtigkeit durch Feuer und Stahl unterziehen möchte. Ihr könnt euch dem königlichen Plan anschließen, oder euch widersetzen, doch wie auch immer ihr euch entscheidet, in Iron Judgement sollen euch die bisher härtesten Kämpfe in der Geschichte von Gwent erwarten. Dabei erlebt ihr die Schlacht von Brenna, erkundet die Geheimnisse der mysteriösen Organisation Salamandra und könnt euch den Streunern von Spalla, einer Gemeinschaft nobler Schurken, angeführt von Gascon Brossard, anschließen.

Mit der Erweiterung werden dem Spiel 80 neue Karten hinzugefügt. Dabei sollen Elite-Kämpfer aus allen sechs Fraktionen, inklusive 21 neutraler Karten, enthalten sein. Zudem kehrt das Rüstungs-System zurück. Wer das Add-on vorbestellt, wird mit folgenden Boni belohnt:

Anführer Skin - Radovid, Beschützer des Nordens

25 Iron Judgment-Premiumfässer Gewähren Zugriff auf fünf Premium-Karten aus der Erweiterung - vier gewöhnliche und eine seltene oder besser, die aus drei Karten gewählt werden kann).

Schiff-Spielbrett

Iron Judgement: Animierte Kartenrückseite

Das Vorbesteller-Paket kann ab sofort über GOG.com, oder über den Client der jeweiligen Plattformen, zum Preis von 43,19 Euro erworben werden. Die Boni werden laut den FAQs zu einem späteren Zeitpunkt nach Release in einer abgeänderten Form im Shop auftauchen.

Wie CD Projekt zudem jüngst ankündigte, wird Gwent - The Witcher Card Game ab dem 29. Oktober auch für Geräte mit iOS-System erhältlich sein. Das Spiel kann bereits im App-Store vorbestellt werden. Einen Trailer zu Iron Judgment könnt ihr euch im Folgenden anschauen: