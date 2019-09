Sonntagsfrage: Wie lange seid ihr GamersGlobal-User?

Zehn Jahre sind seit dem offiziellen Start vergangen. Aber seit wann seid ihr eigentlich Teil der GamersGlobal-Community? Wart ihr schon zu Beginn dabei oder habt ihr euch erst später angeschlossen?

Am heutigen Sonntag wird GamersGlobal offiziell zehn Jahre alt. Denn exakt vor einer Dekade, am 15. September 2009 fiel der offizielle Startschuss für unsere liebste Gaming-Website – nachdem sie zuvor in einer Vorlaufphase bereits damit begonnen hatte, euch mit Tests und News (unter Beteiligung etlicher äußerst engagierter User) über das Aktuellste im Bereich der Computer- und Videospiele zu informieren. Anlässlich dieses Jubiläums wird GamersGlobal natürlich auf den Start und wie sich das Magazin in den folgenden Jahren entwickelt hat, bei verschiedenen Gelegenheiten zurückblicken. Der Twitch-Livestream mit GG-Gründer und Chefredakteurmit seinem Wegbegleiterist nur ein Teil dieses Rückblicks, in dem nicht zuletzt auch ihr eine ganz besonders wichtige Rolle spielt.Was wir in dieser Sonntagsfrage von euch erfahren möchten ist, wie lange ihr bereits dabei seid, wobei uns bei unserer ausgewogenen, kompetenten und sympathischen Community ohnehin jeder von euch wichtig ist. Wart ihr bereits vor dem offiziellen Start dabei und habt womöglich schon' damaligen Testbericht zum Point-and-Click The Book of Unwritten Tales (im Test. Note 9.0 ) gelesen? Seid ihr mehr oder weniger zum offiziellen Start im September 2009 dazugestoßen oder erst das ein oder andere Jahr später? Lasst es uns in der unten eingebetteten Umfrage wissen und verratet uns in den Kommentaren unter dieser News gerne genauer, wann ihr dazu gestoßen seid und weshalb ihr auch heute noch Teil der stetig wachsenden GG-Community seid.Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild, bei dem wir auch die Kommentare entsprechend aufgreifen. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen. Eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsfragen (aktuell über 190) findet ihr unter diesem Link