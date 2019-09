Final Fantasy 7 Remake: Classic Mode erlaubt Kämpfe wie im Original

PS4

Tetsuya Nomura, der Director hinter dem Final Fantasy 7 Remake (im E3-Anspielbericht) bei Square Enix, hat im Zuge der Tokyo Game Show etwas angekündigt, was viele Fans des Originals freuen dürfte - einen Classic Modus. In diesem werden die Kämpfe komplett wie in der 1997 veröffentlichten Vorlage funktionieren. Auf Twitter heißt es seitens der Entwickler:

In den Standard-Modi wird der ATB-Balken gefüllt, indem ihr wiederholt eure Gegner attackiert. Im klassischen Modus wird dieser Aspekt derweil komplett automatisiert ablaufen. Der Spieler muss diesbezüglich nichts tun und der Charakter lädt seine ATB-Anzeige und kämpft automatisch. Wer also das Final Fantasy 7 Remake im klassischen Modus spielt, muss sich keine Gedanken über den Aktion-Part des Kampfsystems machen und kann sich stattdessen voll und ganz darauf fokussieren, die Befehle auszuwählen. Der Modus macht es also möglich, FF7R wie ein klassisches Menü-basiertes Rollenspiel zu erleben.

Auf dem Event in Chiba hat Square Enix eine neue Demo zum Rollenspiel präsentiert. Den 23. Minuten langen Videomitschnitt von der Messe könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Final Fantasy 7 Remake wird ab dem 3. März 2020 für die PS4 erhältlich sein.