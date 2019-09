Katanakami: Spin-off zu Way of the Samurai angekündigt

PC Switch PS4

Der Entwickler Acquire hat im Rahmen der Tokyo Game Show während eines „Famitsu x Dengeki“-Livestreams ein Spin-off zur Action-Adventure-Serie Way of the Samurai angekündigt. Der Katanakami getaufte Titel wird vom Publisher Spike Chunsoft vertrieben und soll im ersten Quartal des kommenden Jahres für PC, PS4 und die Nintendo Switch erscheinen.

In Katanakami schlüpft ihr in die Rolle eines Samurais, der in ein verbotenes Land reist, um Nanami Doujima, die Tochter des Schmiedes Gunji Doujima, die als Sicherheit für die Schulden ihres Vaters entführt wurde, zu retten. Anders als bei der Hauptserie, handelt es sich bei Katanakami nicht um ein Action-Adventure, sondern um ein Action-Rollenspiel, weshalb auch der gewohnte Schwertkampf dem genreüblichen Hack-and-Slash-System weicht. Zudem wird es zufallsgenerierte Dungeons zum Erkunden geben. Die Spielmodi ändern sich je nach Tageszeit. Tagsüber verkauft ihr als Schmied Schwerter, um eure Schulden zu begleichen, während ihr Nachts durch ein Tor in eine andere Welt geht, um neue Schwerter und Materialien zu erhalten. Im Verlauf des Spiels sollt ihr auf weitere Charaktere aus der Hauptserie treffen.

Der Hauptprotagonist wird vom japanischen TV-Schauspieler Hidenori Takahashi gesprochen, während der Synchronsprecher Atsushi Imaruoka dem Schmied Gunji Doujima seine Stimme leiht. Nanami Doujima wird derweil von der Synchronsprecherin Yuuki Kuwahara vertont.