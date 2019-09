PC XOne PS4

Gleich lasse ich das geplagte Serene hinter mir. Der Kompass oben zeigt auch Questmarker. Oben rechts mein aktuelles Level.

Die Geschichte und die Quests haben immer wieder sehr gut gemachte und stimmige Cutscenes.

Hier kämpfen wir gegen die Fauna von Teer Fradee.

RPG für PC, PS4 und Xbox One (gecheckt auf Xbox One X)

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene

Erhältlich seit dem 10.9.2019

49,99 Euro (Steam), 46,99 Euro (Konsolen)

In einem Satz: Spannendes Semi-Open-World-RPG in stimmiger Spielwelt.

Rollenspielfans könnte das Entwicklerstudio Spiders beispielsweise durchundbekannt sein. Mitwollen sie jetzt einen größeren Erfolg verbuchen. Ungewöhnlich ist schonmal das Setting in einer an das 17. Jahrhundert angelehnten, eher düsteren Fantasy-Welt. Ich übernehme die Rolle von de Sardet, Legat (oder Legatin) in der Händlerfraktion mit der Hauptstadt Serene.Meine Stadt ist jedoch von einer Plage, Malichor, heimgesucht. Hoffnung auf Heilung soll es in der neuen Welt geben, in die ich mit meinem Cousin Constantin d'Orsay aufbreche. Der wurde von seinem Vater zum Gouverneur von New Serene ernannt und benötigt dringend eine rechte Hand, mich. Nach dem umfangreichen Prolog in Serene, der auch in gut in die Spielmechaniken einführt, stechen wir in See. Es entfaltet sich eine spannende Geschichte um verschiedene Fraktionen, die Ureinwohner und eine alte Zivilisation.Greedfall bietet keine komplett offene Welt. Stattdessen ist die Insel Teer Fradee in Regionen unterteilt, zwischen denen ich schnellreise. Außerdem habe ich eine Residenz und kann Camps freischalten, die sowohl Schnellreise als auch Crafting, das Verbringen von Zeit (manche Quests sind zeitgebunden) und den Wechsel der Gefährten, ich kann immer zwei mitnehmen, erlauben. Das finde ich klasse, denn es gibt immer noch viel zu entdecken, das Spielerlebnis ist aber fokussierter und wird weniger gestreckt.Auf Teer Fradee sind alle Fraktionen vertreten. Ein Kernaspekt des Spiels ist auch das Verhältnis zwischen den Gruppierungen und meine Reputation bei ihnen. Denn oft kann oder muss ich Partei ergreifen. Unterschiede ergeben sich auch dadurch, welche Gefährten ich gerade dabei habe. Die Quests erlauben praktisch immer verschiedene Lösungswege. Betäube ich die Wachen am Lagerhaus? Bringe ich sie um? Schleiche ich? Verkleide ich mich?Wie inbleiben mir bestimmte Wege (oder Optionen) zunächst versperrt, etwa weil ich mangels Alchemiekenntnissen eine Wand nicht wegsprengen oder eine Truhe nicht knacken kann. Dank meiner großen Kraft kann ich dafür schon weit springen und so an andere Schätze kommen oder auch für Quests andere Lösungswege finden. In Dialogen sind manche Optionen oder Erfolgschancen abhängig von meiner Skillung.Die Charakterentwicklung geht angenehm langsam voran, so dass ich mich über jeden Fortschritt freue. Den gibt es in den Bereichen Fähigkeiten, Attribute und Talente. Nicht bei jedem Aufstieg gibt es für alle Bereiche Punkte. Meine Schwerpunkte kann ich komplett frei definieren. Welche Waffentypen möchte ich nutzen? Ist mir Kraft oder Alchemie wichtiger? Brauche ich Charisma oder will ich Magie einsetzen? Mit den Erinnerungskristallen kann ich auch alles auf Anfang setzen und einen neuen Spielstil ausprobieren.Das Kampfsystem läuft grundsätzlich in Echtzeit ab, ist aber pausierbar. Die Gefährten agieren selbständig. Ich habe zwei Angriffsarten, die von der Waffe abhängen, und kann schießen. Bei Gegnern mit Rüstungen lohnt es sich, diese erst mit einer Waffe wie einem Morgenstern zu zerlegen, bevor ich mit der anderen Waffe herzhaft zusteche. Es gibt auch Fallen, Heiltränke, Magie. Die Waffen und Rüstungen, ich kann auch die Gefährten ausrüsten, können über Crafting verbessert werden. Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, den ich jederzeit wechseln kann, war das noch nicht nötig. Die Gefechte waren teils etwas fordernd, manchmal wird es etwas hektisch. Spätestens beim Einsatz von Gegenständen (es gibt zig Quickslots) ist die Pausenfunktion daher sehr willkommen.Trotz kleinerer Schwächen (seltene Popups, das Verkleiden ist nicht immer ganz logisch) bietet Greedfall bislang ein grandioses Spielerlebnis. Mir gefällt das ungewöhnliche Setting, die englische Vertonung und die Musik sind gelungen. Die gelegentlichen Cutscenes ziehen mich noch tiefer ins Spielgeschehen. Die Mechaniken funktionieren und sind durchdacht. Optisch ist Greedfall vielleicht nicht AAA, aber unglaublich stimmig gebaut und es gibt viele schöne Details in der Spielwelt. Highlight sind die auf vielen Wegen lösbaren Quests.Der Fokus auf Regionen statt einer komplett offenen Welt ist konsequent und tut dem Spiel gut. Schade: Es wird zwar nicht geladen, wenn ich Häuser betrete, ich gehe aber in einen neuen Abschnitt und die Tür automatisch zu. Das stört die Immersion schon etwas. Wenn euch das Setting zusagt und ihr Spiele wieodergemocht habt, solltet ihr euch Greedfall nicht entgehen lassen.