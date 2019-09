A Plague Tale - Innocence: Demo verfügbar

PC XOne PS4

Der Entwickler Asobo Studio hat eine Demo zu seinem Action-Adventure A Plague Tale - Innocence (Testnote: 8.5) für alle unterstützten Plattformen (PC, Xbox One und die PS4) veröffentlicht. Ab sofort könnt ihr die Anspielversion via Steam, den Xbox Game Store und den Playstation Store herunterladen und das komplette erste Kapitel der Geschichte durchspielen.

A Plague Tale - Innocence versetzt euch in das Frankreich de 14. Jahrhunderts, während der schwarze Tod, eine verheerende Pestepidemie, in den Straßen wütet. Die Geschichte folgt Amicia und ihrem kleinen Bruder Hugo, die sich auf der Flucht von der Inquisition befinden. Dabei müssen sie sich nicht nur vor ihren Verfolgern in Acht nehmen, sondern auch von den Rattenschwärmen, die das ganze Königreich befallen haben und auf ihrem Weg durch die zerstörten Dörfer, Landschaften und Schlachtfelder alles unaufhaltsam verschlingen.

Um auf ihrer Flucht zu überleben, müssen die beiden Geschwister sich mit anderen Kindern zusammenschließen und sich mit Feuer und Licht einen Weg durch die Schwärme bahnen. „Ihre Schicksale sind eng miteinander verwoben, und nur das kann ihnen im Kampf gegen die ungeahnten Schrecken helfen, mit denen sie konfrontiert werden. Das Abenteuer beginnt … und die Zeit der Unschuld endet“, heißt es in der Beschreibung.

Mit dem Release der Demo-Version wurde auf Steam auch das komplette Spiel für kurze Zeit um 33 Prozent im Preis reduziert. Wer zugreifen will, erhält den Titel aktuell für 30,14 Euro.