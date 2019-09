Destiny 2: Festung der Schatten – Neue Inhalte und Events bekanntgegeben

PC XOne PS4

Die Standalone-Erweiterung Destiny 2: Festung der Schatten steht nach einer Verschiebung Anfang August (wir berichteten) nun kurz vor ihrer Veröffentlichung am 1. Oktober. Auf der offiziellen Seite gibt Bungie in einer umfangreichen This Week At Bungie-Mitteilung Einblicke zu kommenden Inhalten der Erweiterung Festung der Schatten sowie zu anstehenden Events für die Saison der Unvergänglichen. Einige der Inhalte werden auch Spielern des kostenlosen Grundspiels Destiny 2: Neues Licht zur Verfügung stehen.

5. Oktober

Raid-Launch (Festung der Schatten)

Vex-Offensive beginnt (Saison-Inhalt)

8. Oktober

Heroische und legendäre Albtraum-Jagden (Festung der Schatten)

15. Oktober

Großmeister Albtraum-Jagden (Festung der Schatten)

Eisenbanner (Für alle Destiny-2-Spieler)

22. Oktober:

Exotische Quest: Leviathan Hauch (Saison-Inhalt)

29. Oktober bis 19. November:

Festival der Verlorenen (Für alle Destiny-2-Spieler)

29. Oktober

Dungeon-Launch (Festung der Schatten)

Neuer PVP-Modus: Dynamik-Kontrolle (Für alle Destiny-2-Spieler)

Exotische Quest: Göttlichkeit (Festung der Schatten)

5. November

1. Raid-Herausforderung (Festung der Schatten)

19. November:

Vex-Offensive: Letzter Angriff (Saison-Inhalt)

Destiny 2: Neues Licht wird ab dem 1. Oktober kostenlos verfügbar sein. Einen Überblick über alle hinzukommenden kostenfreien Saison-Inhalte des Destiny-2-Basisspiels, von denen alle Spieler profitieren werden, könnt ihr euch im Event-Kalender verschaffen.

Zur Einstimmung auf das neueste Abenteuer im Destiny-Universum folgt abschließend der offizielle Trailer zur Saison der Unvergänglichen: