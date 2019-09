IAA 2019: Fast mehr PC als PS: Games, VR und IT prägen die Automesse

Auf der IAA versucht die Automobil-Industrie erstens, sich als so umweltfreundlich wie möglich zu geben, und zweitens, VR- und Spieleinhalte mit ihren PS-Boliden zu kombinieren.

Vor wenigen Wochen feierte Köln mit der Gamescom die größte, wenn vielleicht auch nicht wichtigste, Videospielemesse der Welt, aktuell läuft in Chiba die Tokyo Game Show. Der „Hidden Champion“ unter den weltgrößten Games-Messen ist im vermutlich die Internationale Automobilausstellung in Frankfurt. Schon 2017 sahen über 800.000 Besucher vermutlich ebenso viele VR-Brillen wie PKWs. Und dieser Trend setzt sich 2019 fort.



Denn auch dieses Jahr protzen die Aussteller noch bis zum 22. September mit zahlreichen VR-Experiences und Gamification-Ansätzen. Als kleines Beispiel kann das Foto oben dienen, es zeigt einen Mario Kart-Klon auf einem Mega-Bildschirm – mit einem Mercedes-Pkw als Controller.

Was würdet ihr euch ansehen? Die BMW-Limousine oder den Automaten davor...?



Andere Beispiele waren die (Retro-) Spielstationen etwa in der me Convention oder auf dem BMW-Stand.



Audi treibt das Spiel auf die Spitze und hat seine VR-Weltneuheit HoloRide ausgegründet: Es ist eine VR-Brille mit Spiel-Erfahrungen für einen Mitfahrer, mit einem besonderen Clou: Die tatsächliche Fahrt des Wagens wird an die VR-Welt übertragen, was eine besondere Immersion erzeugen soll. Unser Repoter vor Ort, Gaetano Rizzo, wird versuchen, diese Erfahrung selbst auszuprobieren. Gezeigt wird sie am 20.9.19 am Porsche-Stand.

Sebastian Hornung (2. v.l.), Leiter Branded Entertainment bei Porsche, mit Kazunori Yamauchi (2. v.r.), Präsident Polyphony Digital.



Am Porsche-Stand wurde zusammen mit „Gran Turismo“-Mastermind Kazunori Yamauchi auch die Partnerschaft mit Polyphony Digital sowie die digitalen Weltpremieren von gleich drei Porsche-Fahrzeugen in Gran Turismo Sport verkündet.



Zudem finden am 2. IAA-Wochenende die eSport Days statt, an dem professionelle eSportler und Porsche-Werksfahrer mit der Rennsimulation rFactor 2 gleichzeitig on- und offline Wettrennen fahren werden. An den Fachbesuchertagen bespielte SK Gaming die eSport Arena von Daimler mit Video Games und Workshop-Sessions.

6er-VR-Rennen im Formel E-Simulator von Jaguar Land Rover.

Neben IT-Firmen wie Facebook und Google ist auch Xbox-Hersteller Microsoft mit einem eigenen Messestand vertreten und präsentiert unter anderem die lang erwartete, aber immer noch nicht erhältliche AR-Brille HoloLens 2. Bosch enthüllte als Weltpremiere ein 3D-Display für das PKW-Cockpit, das technisch stark an Nintendos 3DS-Bildschirm erinnert.



VR-Experience Fantaventura: Smudo steckt im Kühlschrank von Michi Beck fest.

Etliche prominente Gäste nicht nur aus der Motosportwelt sind ebenfalls zu Gast. Beispielsweise stellte die deutsche Hip-Hop-Band Die Fantastischen Vier bei Seat mit FANTAVENTURA das vermutlich erste immersive VR-Projekt einer Musikband vor (lässt man die Videospiel-Auftritte des künstlichen Idols Miku Hatsune außen vor).



Gut, nur wegen der Spiele wird wohl niemand auf die IAA gehen. Aber wer dort ist, wird doch erstaunlich viel Games- und VR-relevantes in und um die neuen Personenkraftwagen erspähen. Vom spielerischen Aspekt der Energiefluss-Anzeigen der ganzen e-Mobile einmal ganz abgesehen...