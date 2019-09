EA: Anthem und weitere Titel via EA Access und Origin Access spielbar

PC XOne PS4

Electronic Arts hat seine beiden kostenpflichtigen Abo-Dienste Origin Access (PC) und EA Access (Konsolen) um neue Spiele erweitert. Ab sofort können die Abonnenten beider Dienste den Online-Shooter Anthem (Testnote: 7.0) im Rahmen des Programms spielen. Für Origin-Access-Kunden stehen zudem weitere Titel, darunter das Echtzeitstrategiespiel The Escapists 2 (Testnote: 7.0) und der 3D-Platformer Yooka-Laylee (Testnote: 7.5) zum Download bereit.

Ab dem 19. September werden die Origin-Access- und EA-Access-Abonnenten zudem die kommende Fußballsimulation FIFA 20 in einer zehnstündigen Trail-Version anspielen können, während die Vollversion des Spiels ab dem gleichen Tag für die Premier-Abonnenten von Origin Access (PC) uneingeschränkt spielbar sein wird. Die eigentliche Veröffentlichung des Titels wird dann am 27. September für PC, Xbox One und die PS4 erfolgen. Hier alle Spiele und Termine im Überblick: