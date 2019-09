XOne PS4

Als Capcom Ende August die Ankündigung eines neuen Resident-Evil-Spiels anteaserte, war die Vorfreude der Fans auf einen weiteren Teil der Horror-Adventure-Reihe groß. Von der eigentlichen Ankündigung auf der Tokyo Game Show war von der Begeisterung allerdings wenig geblieben, denn während die Meisten Anfänger der Serie mit einen Nachfolger zu Resident Evil 7 Biohazard (Testnote: 9.0) rechneten, stellte sich der als Project Resistance getaufte Titel als ein asymmetrischer Vier-gegen-Einen-Multiplayer-Titel heraus. Die negativen Stimmen im Netz wurden offenbar so zahlreich, dass der Publisher sich zu einem Statement genötigt fühlte. Auf Twitter drückte der Producer Matt Walker Verständnis für den Unmut der Fans aus:

Es ist absolut berechtigt, dass die Leute mehr von der hochwertigen Kernerfahrung haben wollen, die in Resident Evil 2 und Resident Evil 7 geboten wird. Ich glaube jedoch, dass wir als Unternehmen uns weiter verzweigen und versuchen sollten, neues Gameplay anzubieten und nicht nur die Spielerfahrungen verfeinern, die die Spieler von uns erwarten. Wenn wir immer nur dasselbe anbieten, werden die Leute allmählich das Interesse an dem, was wir machen, verlieren.

Project Resistance biete dafür einen wirklich interessanten Weg, so Walker weiter. Und das Wichtigste dabei sei, dass mit dem Titel nach wie vor ein tolles Survival-Horror-Erlebnis geboten werde, auch wenn dies nicht auf traditionellem Wege geschehe. Wie er erklärt, werde man mit dem neuen Titel nicht den Fehler machen und etwas abliefern, was nicht dem Kerngedanken der Marke entspricht. Der Fokus soll also nach wie vor auf dem Horror liegen.

Ich kann es kaum erwarten, dass die Closed Beta startet und der Titel von mehr Leuten gespielt wird, die sehen werden, dass es ein erfrischend neuer Ansatz ist, der im Kern aber weiterhin ein Survival-Horrorspiel ist. Die Leute, die es gespielt haben, waren positiv überrascht und ich hoffe, dass während der Closed Beta noch mehr Leute Spaß daran haben werden, den Titel selbst zu spielen.

In einem weiteren Tweet merkte Walker an, dass man ernsthaft versucht, das Feedback der Spieler zu sammeln, um den Titel basierend auf den Rückmeldungen weiter zu verbessern, was bei einem Publisher dieser Größe nicht immer eine Selbstverständlichkeit sei. „Basierend auf diesem Feedback könnte es von einem Projekt zu einem fantastischen Spiel werden“, so der Macher. Wer dem Titel eine Chance geben will, kann sich auf der offiziellen Homepage für die Beta anmelden. Diese findet vom 4. bis zum 7. Oktober auf der Xbox One und der PS4 statt.