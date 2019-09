Disco Elysium: Detektiv-Noir-RPG erscheint am 15.10. // Trailer

PC

Am 15. Oktober soll das Detektiv-Noir-Rollenspiel Disco Elysium erscheinen. Das haben die Entwickler des Studios ZA/UM mit der Veröffentlichung eines Trailers heute bekanntgegeben. Dem einen oder anderen von euch könnte vielleicht der ursprüngliche Titel des Spiels No Truce with the Furies noch bekannt vorkommen, unter dem die Entwicklung bei der Publishing-Sparte von Humble Bundle gestartet worden war. Mittlerweile wurde nicht nur der Titel geändert, auch den Vertrieb übernehmen die Esten nun in Eigenregie.

Die Bühne für Disco Elysium und euren Protagonisten ist die fiktive sowie von Drogen und Korruption durchsetzte Küstenstadt Revachol West. Der Spielwelt, eine Open-World, haben die Designer einen stimmigen Look verpasst, der in einer Art schmuddeligen Wasserfarben-Stil gehalten ist und mit dynamischen Licht- und Wetterwechseln angereichert werden soll. In dieser Szenerie ist es nun eure Aufgabe, euch als Detektiv den virtuellen Lebensunterhalt verdienen.

Um das Spielgeschehen dabei möglichst perfekt an eure Vorstellung von einem Privatschüffler abzustimmen, soll euch das Spiel einen entsprechend umfangreichen Editor mit detaillierten Einstellmöglichkeiten für euren Charakter bieten. Streitigkeiten sollen in Disco Elysium hauptsächlich mittels Dialogen gelöst werden, die ebenso dem Charakter eures Detektivs entsprechen und diesen gleichfalls weiterentwickeln. "Löse Mordfälle oder sacke Bestechungsgelder ein. Werde ein Held oder der absolute Abschaum der Menschheit", wie es die Entwickler beschreiben.

Einen ersten Eindruck von Disco Elysium bietet euch der gut zweieinhalbminütige "Release Date & Features Trailer" am Ende dieser Zeilen. In die Noir-Welt des Spiels könnt ihr ab dem 15. Oktober, mittels Kauf auf Steam oder GOG.com (Partnerlink), eintauchen.