Jochen Gebauers Abgesang auf den Spielejournalismus mag vielleicht angebracht, in jedem Fall aber auch diskutabel sein. Pascal Graßhoffs Kritik an der Innovationsunlust eines Gears 5 ebenso. Was ihr bei der TV-Premiere des Spielesucht-Dramas „Play“ verpasst habt, wie GamersGlobal vor fünf Jahren Jubiläum feierte, was 1996 die größte Sorge bei der Veröffentlichung des Shooters Quake war und warum ihr öfter mal Toiletten in Spielen aufsuchen solltet, könnt ihr aus den folgenden rund 6.000 Zeichen herauslesen.

Der Tod der Gralshüter

grimme-game.de am 11.9.2019, von Jochen Gebauer

„Hätte man um die Jahrtausendwende die Prognose gewagt, dass der Spiele-Journalismus in 20 Jahren ums nackte Überleben kämpft, dann hätten Chefredakteure vermutlich mit den Augen gerollt, sich eine Camel Light angezündet und den nächsten Auflagenrekord gemeldet.“ Einer dieser Chefredakteure war Jochen Gebauer, der nur für sehr kurze Dauer und in einer Zeit, in der man von Auflagenrekorden bereits weit weg war, die Verantwortung über ein Spielemagazin trug. Beinahe in der Manier eines Christian Schmidt kritisiert Gebauer die früheren und heutigen Gepflogenheiten der Branche und hält ihr einen etwas fleckigen und blinden Spiegel vor. Einer Branche, die ihm Bekanntheit und Wissen vermittelte und ihm nun durch seinen Spiele-Podcast den Lebensunterhalt einbringt. „Bis heute tut sich der Spielejournalismus schwer damit, die Frage nach seiner Existenzberechtigung überzeugend zu beantworten. Lange – zu lange? – hat er verbissen um einen Status gekämpft, der im digitalen Informationszeitalter obsolet ist.“

Wieso sollte ich Gears 5 spielen (wenn ich auch Mafia 2 spielen kann)?

spielkritik.com am 12.9.2019, von Pascal Graßhoff

„Wenn das Ziel eines Spielgenusses ist, mich etwas fühlen zu lassen – irgendwas – dann ist Gears 5 verlorene Zeit. Ich erlebe hier nichts, was ich nicht in anderen Spielen vor zehn Jahren schon bekommen hätte. Gut – das Writing ist diesmal wirklich unterhaltsam. Doch wenn das der einzige Motivationsfaktor eines knapp zwölfstündigen Spiels ist, kann ich auch Modern Family auf Netflix gucken.“ Oder der Autor vergleicht Microsofts neues Action-Spektakel, das im GamersGlobal-Test durchaus überzeugen konnte, mit dem zehn Jahre alten Mafia 2. Und Äpfel mit Birnen.

Flucht nach Fantasia: TV-Drama „Play“ über Computerspielsucht

tagesspiegel.de am 10.9.2019, von Kurt Sagatz

Die ARD sprengte am vergangenen Mittwoch mit dem Primetime-Film „Play“ über eine 17-jährige Spielsüchtige das enge thematische Korsett der starren öffentlich-rechtlichen TV-Unterhaltung. Kurt Sagatz hat für den Tagesspiegel Realität und Film miteinander verglichen: „Besonders hoch ist die Suchtgefahr tatsächlich bei Spielen wie dem angesagten "Avalonia". Sie zeichnen sich durch eine offene virtuelle Welt aus, erlauben das Spielen in Teams mit realen Online-Mitspielern. Zahlreiche Belohnungen und vielfältige Personalisierungsoptionen fesseln die Spieler zusätzlich. Jennifer verwendet viel Zeit darauf, ihre Elfe dem eigenen Wunschbild anzupassen.“ Vielleicht hilft euch diese Inhaltsanalyse bei der Entscheidung, ob ihr das deutsche TV-Drama in der ARD-Mediathek nachholen solltet.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: „5 Jahre GamersGlobal“

gamersglobal.de am 15.9.2014, von Jörg Langer

Vor das anstehende zehnjährige GamersGlobal-Jubiläum hat Adam Riese das fünfjährige gestellt. Zur Einstimmung auf die Festwoche hier ein Blick auf das Jahr 2014 (man beachte das Teaserbild!), in dem ChrisL einige interessante Zahlen zusammengerechnet hat. Und vielleicht gibt es 2019 ja ein Update? Ein paar Beispiele:

16.100 Top-News wurden veröffentlicht, gut die Hälfte davon redigierte User-News!

376 User-Artikel wurden geschrieben

729 Tests erschienen, mit einer Notenweite von 2.0 bis 10.0 und einem Durchschnitt von 7.5

60.835 Erfolge haben unsere User angehäuft

2.147.502 Kudos wurden von ihnen für Beiträge vergeben

5.474.940 EXP verdienten sich unsere aktiven User

Fundstück: „Den kleinen Horror laden“

spiegel.de am 27.5.1996

Wir schreiben das Jahr 1996. Das Internet ist nur rudimentär verfügbar, id Software produziert noch unappetitliche, dafür wegweisende Shooter und Deutschlands führendes Nachrichtenmagazin wagt sich an Computerspiele nur mit äußerst zaghafter Feder. Die Ankündigung, dass id Software ihr neues Spiel Quake gratis im Netz anbietet, ist immerhin einen Einseiter wert – in einer (aus heutiger Sicht) technischen Steinzeit: „In ein paar Wochen wird ein id-Programmierer die Software auf zwölf leistungsstarke Hochgeschwindigkeitsrechner kopieren, und wenige Stunden später werden Spielfans auf der ganzen Welt Quake auf ihre eigenen Rechner übertragen. Der zu erwartende Ansturm ("Wir rechnen mit über drei Millionen Kunden, die sich per Netz die Software besorgen werden") schreckt Internet-Unternehmen. Die Dortmunder Firma Eunet, einer der größten Netzanbieter in Deutschland, kann ihren Internet-Kunden schon heute nur verstopfte Leitungen in die USA anbieten. "Die ohnehin langsamen Verbindungen werden noch langsamer", fürchtet Marc Sheldon, Marketingchef bei Eunet, wenn die Fans sich den kleinen Horror laden.“

Im Video: Easter-Egg-WCs in Spielen

Das Computerspielemuseum in Berlin präsentiert ab 16. September eine Sonderausstellung zum Thema Kochen in digitalen Spielen. Und da habe ich mich gefragt: So oft, wie in Computerspielen Brot gebacken (Ultima), Schweinerippchen gegrillt (Arx Fatalis), Grünzeug, Beeren und Tränke (so ziemlich jedes Rollenspiel) in sich hinein gekippt wird, müssten die Helden doch auch einmal aufs stille Örtchen rennen. Aber ebenso wie in Kinofilmen (mit Ausnahme von derben Komödien) wird auf Stuhlgang zugunsten der Immersion verzichtet. Dass sich der Besuch der Keramikabteilung in einigen Spielen als Gag lohnen kann, zeigt folgendes Video, in dem die Entwickler von unter anderem Half-Life, Far Cry 3 oder Metal Gear Solid 2 ein paar Script-Events auf die Klobrille legten. Humor kann manchmal so einfach sein...

