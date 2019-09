TGS19: No Straight Roads – Rhythmus-Action ehemaliger Final-Fantasy-Entwickler

PC PS4

Metronomik hat im Rahmen der zurzeit stattfindenden Tokyo Game Show einen neuen Trailer für das Action-Rhythmus-Spiel No Straight Roads veröffentlicht. Ihr Erstlingswerk hatten die japanischen Entwickler rund um Firmenchef Wan Hazmer, Lead-Gamedesigner von Final Fantasy 15 (zum Test, Note: 8.5), bereits im Februar dieses Jahres angekündigt. Zum Team, des im Dezember 2017 gegründeten Studios, gehört unter anderem auch Daim Dziauddin, Concept Artist von Street Fighter 5 (zum Test, Note: 8.0).

In dem Spiel verschlägt es euch mit euren Spielfiguren nach Venyl City. In dieser Stadt hat der übermächtige Musikkonzern NSR (No Straight Roads) die Kontrolle über sämtliche Clubs übernommen, diese dürfen nur die durch NSR verlegte Musik spielen. Als Mayday und Zuke, Mitglieder der Indie-Rockband Bunk Bed Junction, begehrt ihr gegen diese einseitige Beschallung durch elektronische Tanzmusik auf und wollt das Monopol brechen, um die musikalische Vielfalt wieder in die Lokale und Diskotheken der Stadt zurückzubringen.

Laut den Entwicklern spielt sich No Straight Roads ähnlich wie Kingdom Hearts oder Devil May Cry. Allerdings mit einem speziellen Zusatz: "Ihr müsst dem Beat nicht folgen, aber wenn ihr die Beziehung zwischen den Angriffen der Gegner und der Musik versteht, habt ihr im Kampf einen Vorteil!", erklärte Studiochef Hazmer im April in einem Interview dem Playstation-Blog. So könnt ihr zum Beispiel mit der "Macht der Musik" Gegenstände in Waffen verwandeln und passend zu eurem Spielstil passt No Straight Roads auch seine Melodien an.

Im ersten Halbjahr 2020 soll No Straight Roads für den PC sowie die Playstation 4 veröffentlicht werden.