TGS19: Tactical Galactical: Humorige Echtzeitstrategie im Trailer

PC Switch XOne PS4 MacOS

Auf der diesjährigen TGS 2019 wurde von Publisher Dangen Entertainment und Entwickler Capsule Software ihr kommender Titel Tactical Galactical mit einem neuen Trailer beworben, den wir für euch direkt unter diesen Newszeilen zum Abruf eingebunden haben.

In dem Strategiespiel, das mit seinem farbenfrohen Look und seiner nicht ganz ernsten Aufmachung direkt einem Cartoon entsprungen sein könnte, werft ihr euch als einer von drei Befehlshabern mit euren zur Verfügung stehenden Einheiten in hexfeldbasierten Echtzeit-Schlachten um die Herrschaft auf dem jeweiligen Planeten. Neuen Nachschub an Truppen ordert ihr direkt mittels spezieller Karten oder ihr setzt damit Spezialattacken ein und greift beispielweise das Kommandoschiff eurer Feinde direkt im Orbit an. Aber auch das längerfristige strategische Fundament des Basenbaus und das Upgraden eurer Einheiten wurde integriert. Neben einer dreiteiligen Singleplayer-Kampagne, die jeweils mit einem eigenen Kartendeck und Spielstil daherkommt, dürft ihr euch zudem in diversen Multiplayer-Modi austoben.

Erscheinen soll Tactical Galactical voraussichtlich im 2. Quartal des kommenden Jahres, als Plattformen wurden neben dem PC/Mac auch die PS4, Switch und Xbox One genannt.