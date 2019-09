„Play“: TV-Film über Spielesucht mit guten Quoten bei 14- bis 49-Jährigen

Bild: ARD Degeto/BR/SAPPRALOT Productions/Alexander Fischerkoesen

In dem am 11. September in der ARD gezeigten Spielfilm „Play“ wurde ein Thema behandelt, das in der Fernsehlandschaft – unabhängig, ob privat oder öffentlich-rechtlich – eher selten vorkommt: Das Abtauchen in eine virtuelle Welt und die Folgen, die sich durch das exzessive Spielen ergeben können (in der Mediathek ist der Film bis 3.12.2019 verfügbar).

Konkret geht es um die 17-jährige Jennifer, die sich nach einem Umzug „unwohl und einsam“ fühlt – Ablenkung findet sie im fiktiven Virtual-Reality-Spiel „Avalonia“, das sie anfangs allein, im späteren Verlauf auch mit einem Mitschüler spielt. Der Film versucht – auch anhand vollanimierter Animationssequenzen – zu zeigen, wie die Protagonistin nach und nach die Kontrolle verliert und die Spielsucht mit all ihren Auswirkungen an erster Stelle steht. Auch (Streit-)Gespräche mit den Eltern und einer Psychiaterin sollen die Folgen deutlich machen. In der offiziellen Beschreibung heißt es dazu:

Jennifer vernachlässigt ihre schulischen und familiären Verpflichtungen. Über sämtliche Ermahnungen, Beschränkungen und Verbote setzt sie sich für jede kostbare Spielsekunde hinweg und hintergeht ihre Eltern. Nur das heimliche, exzessive Abtauchen in die virtuelle Fantasywelt von „Avalonia“ scheint Jennifer glücklich zu machen. Dabei gerät ihr Leben zwischen realer und virtueller Welt vollkommen aus der Balance.

Ob es am Thema oder der Umsetzung lag, kann nur spekuliert werden, die Quoten für „Play“ fallen jedoch eher durchschnittlich aus: Laut DWDL und Quotenmeter wurden insgesamt 2,49 Millionen Zuschauer gezählt, was beim Gesamtpublikum einen Marktanteil von 9,0 Prozent bedeutet. Von den 14- bis 49-Jährigen schauten sich 0,69 Millionen den Film an, was für einen Marktanteil von 8,0 Prozent sorgte. Zum Vergleich: Eine Krimi-Wiederholung bei ZDFNeo schauten sich 2,62 Millionen Zuschauer an (= 9,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum), während der Marktanteil der 14- bis 49-Jährigen bei 3,3 Prozent lag.

Was meinen die TV-Kritiker?

Über „Play“ und dessen Thematik wurde in den vergangenen Tagen mehrfach geschrieben. Nachfolgend zwei sehr gegensätzliche Kritiken, die nur als Beispiel dienen sollen. So schreibt der TV-Kritiker und Medienjournalist Rainer Tittelbach unter anderem:

Die Darstellung einer Sucht in einem Fernsehfilm ist eine Herausforderung. Die Macher haben dramaturgisch & filmisch alles richtig gemacht. Der Film erzählt nicht nur vom Sucht-Potenzial virtueller Online-Spiele, sondern reflektiert auch das Faszinosum des Phänomens. Emotionspolitisch besonders wichtig: Der Zuschauer ist bereit, mit der kranken Heldin durch den Film zu gehen. Das liegt nicht zuletzt auch und vor allem an der ausgezeichneten Hauptdarstellerin: ob psychologisch, physisch, ikonografisch – Bading ist eine Wucht!

In der Kritik von Quotenmeter ist hingegen zu lesen:

[...] dieser metaphernbehaftete Film über sexuelle Selbstfindung erstickt. Er erstickt tief, tief, tief in behäbigen Assoziationsspielen und, was viel schlimmer ist, in einem Wust aus Videospielsucht-Panikmache. [...] „Play“ ist ein Film, der Elternängste über aktuelle Jugendphänomene massiv überspitzt und ein desolates Bild von jugendlicher Selbstkontrolle zeichnet [...] Die dauerominös-unheilvolle Instrumentalmusik und die plumpen Dialoge tun da ihr Übriges – da hilft es auch nicht, dass Oliver Masucci als bemüht-freundlicher Vater in seinen wenigen Szenen so manchen spaßigen Spruch raushaut und Bading weit über dem Niveau des Stoffes spielt.

Fragen an Hauptdarstellerin und Regisseur

Wie sich die Hauptdarstellerin Emma Bading zum Film äußert, kann auf der Website der ARD nachgelesen werden. Auf die Frage, wie sie es geschafft hat, ihre Rolle „so glaubhaft zu verkörpern“, antwortet Bading:

Ich habe mit einem Psychiater gesprochen und selbst viel Playstation gespielt. Hierbei bin ich in unserem kleinen Wohnzimmer mit der VR-Brille über Planeten gesprungen! Ich habe außerdem einen Gamer besucht und ihm zugeschaut, wie er angestrengt Koordinaten über sein Headset weitergegeben hat. Aber das Allerwichtigste: Ich habe die Sucht in mir gefunden und genau damit gespielt.

Auch der Regisseur und Drehbuchautor Philip Koch beantwortet einige Fragen, die sich unter anderem um die inhaltlichen Herausforderungen von „Play“ drehen. Koch dazu: