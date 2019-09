Switch

Das vielversprechendste Spielequartal des Jahres beginnt in wenigen Tagen. Es gibt reihenweise potenzielle Hightlights, doch auf welches Spiel freut ihr euch eigentlich persönlich am meisten?

Nintendo Switch ab 290,88 € bei Amazon.de kaufen.

Das letzte Quartal des Jahres 2019 steht bereits in den Startlöchern, welches traditionell die umfangreichste Highlight-Liste des Jahres bietet. Es ist das Quartal mit Titeln wie Ubisofts, mit, Obsidians Rollenspieloder auchvielerwartetem. Darüber hinaus erscheint mit Need for Speed - Heat (Preview ) der neueste Teil von EAs Rennspielreihe, es erscheinenund weitere Highlights.Doch was ist eigentlich das Spiel im vierten Quartal 2019, auf das ihr euch persönlich am meisten freut? Ist es einer der bereits genannten Titel oder habt ihr womöglich sogar einen ganz anderen Favoriten? Lasst uns eure Antwort in der unten eingebetteten Umfrage wissen. Sollte euer persönlicher Most-Wanted-Titel nicht dabei sein, wählt einfach die Antwortoption "Ein anderes Spiel" und lasst uns in den Kommentaren wissen, auf welches Spiel ihr euch am meisten freut. Fühlt euch ferner wie üblich herzlich dazu eingeladen, eure Meinung mit den anderen User und der Redaktion im Kommentar zu diskutieren, um dadurch das entstandende Meinungsbild zu mehren.Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild, bei dem wir auch die Kommentare entsprechend aufgreifen. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen. Eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsfragen (aktuell über 190) findet ihr unter diesem Link