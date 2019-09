TGS19: Die Gewinner der Japan Game Awards 2019

Switch

Am ersten Tag der Tokyo Game Show werden traditionsgemäß die Gewinner der Japan Game Awards bekanntgegeben. Auch wenn erwartungsgemäß ein AAA-Titel in der Königsdisziplin "Game of the Year" gewinnt, so ist es doch eher ungewöhnlich, dass dieser Titel noch so viele weitere Preise abräumt wie Super Smash Bros. Ultimate (zum Test+ mit Video, Note: 9.0) von Bandai Namco in diesem Jahr. Gleich drei weitere Preise konnte das Prügelspiel einheimsen, wobei der Award for Excelence beim Grand-Award-Gewinner sowieso automatisch zu seinem großen Bruder dazu zu gehören scheint.

Nachfolgend findet ihr die vollständige Auflistung der vergebenen Awards und ihrer Preisträger:

Bestes Spiel / Grand Award

Super Smash Bros. Ultimate

Sonderpreis des Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie

Nintendo Labo

Auszeichnung als japanisches Spiel / Global Award Japanese Product

Super Smash Bros. Ultimate

Auszeichnung als ausländisches Spiel / Global Award Foreign Product

Auszeichnung für besonders hohe Verkaufszahlen / Best Sales Award

Super Smash Bros. Ultimate

Game Designers Award

Auszeichnung als herausragendes Spiel / Award for Excellence

Neben diesen "großen" Preisen werden von den Ausrichtern auch Ehrungen in den Kategorien "Future", "Amateur" und "U18" vorgenommen. Diese Verleihung finden stets zu einem späteren Zeitpunkt statt, in diesem Jahr am 14. und 15. September.