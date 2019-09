Rune 2: Release-Termin, Open-Beta, Sondereditionen, Preise und Trailer

PC

Human Head Studios hat seinem im November erscheinenden Action-Adventure Rune 2 einen konkreten Termin verpasst. Hobby-Wikinger werden sich demnach ab dem 12. November dieses Jahres ins Kampagnen-Abenteuer und die Multiplayer-Schlachten stürzen können. Vorher gibt es allerdings noch eine öffentliche Multiplayer-Beta mit den Modi „Deathmatch“ und „Team Deathmatch“, für die ihr bereits jetzt via Epic Games Store den Client herunterladen könnt. Der Test selbst findet noch diesen Monat, im Zeitraum zwischen dem 20. und 22. September, statt.

In Rune 2 schlüpft ihr in die Rolle eines von den Göttern auserwählten Wikingers, der mit ihren Kräften ausgestattet auszieht, das Ragnarök zu beenden und Midgard zu retten. Dabei beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit und den hinterlistigen Loki, der die Zerstörung Midgards herbeisehnt und die Welt in ständiges Chaos stürzt. Auf eurem Abenteuer erkundet ihr die Welt und sammelt seltene Ressourcen und wertvolle Artefakte, um das Tor des Reichs zu schwächen und die mächtigsten Waffen zu erschaffen, die die Neun Reiche je gesehen haben. Seid ihr stark genug, einen Gott zu besiegen, oder wird ein neues Zeitalter der Finsternis beginnen?

Hierzulande wird Rune 2 in drei verschiedenen Versionen erhältlich sein, die bereits im Epic Store vorbestellt werden können. Zur Auswahl stehen das Rune 2: Warrior Pack für 24,99 Euro, das Rune 2: Berserker Rage Pack für 32,99 Euro und das Rune 2: God Slayer Pack für 48,99 Euro. Das Warrior Pack ist die Standard-Version des Spiels. Das Berserker Rage Pack umfasst neben dem Spiel noch die Rezepte für die Berserkerwaffe und die Berserkerrüstung, sowie den offiziellen Soundtrack zum Spiel. Das God Slayer Pack derweil bietet Rezepte für das Schiff der Walküre, die Rüstung des Wikingerfürsten, Sigurds Axt und das Gründerbanner.

Passend zur Bekanntgabe des Release-Termins haben die Entwickler einen neuen Trailer auf YouTube veröffentlicht, der euch zeigt, welche Gottheiten und Mächte euch zur Auswahl stehen werden. Als Anhänger von Thor könnt ihr eure Feinde mit dem mächtigen Blitzhammer zerstören. Mit der finsteren Hel auf eurer Seite werdet ihr in der Lage sein, eure Feinde mit einer Welle aus Eissplittern zu pfählen und solltet ihr euch für den Allvater Odin entscheiden, könnt ihr einen Rabenschwarm heraufbeschwören, der euch auf dem Schlachtfeld unterstützt. In dem folgenden Trailer könnt ihr die verschiedenen Fähigkeiten der Götter in Aktion sehen: