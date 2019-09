TGS19: Gameplay-Trailer zu Castlevania - Grimoire of Souls veröffentlicht

iOS Android

Bereits im April dieses Jahres hatte Konami Castlevania - Grimoire of Souls angekündigt, einen neuen Titel in der altgedienten Castlevania-Serie, die auf mobilen Endgeräten mit Android und iOS erscheinen soll. Anlässlich der Tokyo Games Show hat der Entwickler und Publisher nun einen Trailer mit Gameplay-Szenen veröffentlicht, den wir euch gleich am Ende dieser News eingebettet haben.

Castlevania - Grimoire of Souls soll ein typischer Teil der Original-Serie sein. So sind bekannte Charaktere aus den Vorgängern ebenso enthalten, wie auch die Spielmechanik an sich keine großen Überraschungen bieten sollte. Als Genya Arikado hüpft, schnetzelt und rätselt ihr euch durch Draculas Schloss, bis ihr dem Oberfiesling und seinen Schergen den gar ausgemacht habt.

Wann Castlevania - Grimoire of Souls erscheinen soll ist noch nicht bekanntgegeben worden.