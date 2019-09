TGS19: Book of Travels: Neues RPG-Adventure-MMO angekündigt

PC MacOS

Das schwedische Entwicklerstudio Might and Delight (Shelter-Serie) hat im Rahmen der heute gestarteten TGS 2019 die Gelegenheit genutzt, ihren neuesten Titel anzukündigen und in einem Announcement-Trailer Book of Travels erstmals der Öffentlichkeit zu präsentieren. Den besagten Trailer findet ihr wie gewohnt am Ende dieser News zum Abruf eingebunden, mit ihm erhaltet ihr einen optischen Ersteindruck zum in der Entwicklung befindlichen Titel.

In Book of Travels stattet ihr euren Spiel-Charakter mit einer eigenen Persönlichkeit aus und durchstreift mit ihm auf eurer Reise die märchenhafte Spielwelt der Braided-Shore-Insel. Neben der besonderen Aquarell-Optik möchten euch die Macher mit ihrem neuen MMO-Abenteuer aber vor allem mit seiner offenen Spielweise überzeugen. Wählt euren eigenen Pfad, deckt verborgene Geheimnisse auf, entweder solo oder als Gruppe und schreibt eure eigene Abenteuer-Geschichte in das Reise-Buch.

Book of Travels soll nach den Angaben von Might and Delight im Laufe des kommenden Jahres für PC und MacOS erhältlich sein. Mittels einer Kickstarter-Kampagne, die noch im Oktober 2019 starten soll, will Might and Delight das neue Projekt finanziell stemmen.