TGS19: Yakuza 7 - Like a Dragon: So spielt es sich, Story, JRPG-Kämpfe

PC XOne PS4

Auch wenn "typisch japanische Spiele" im Westen nicht mehr so bedeutend sind, wie das noch vor 20 Jahren der Fall war, gibt es immer noch einige große Serien, die international punkten. Etwa Yakuza.

Klar, ich bin nicht auf der TGS 2019, und wegen Yakuza - Like a Dragon (und einiger weniger anderer Spiele) grämt mich das. Aber dank des bislang nur auf japanisch vorliegenden Gameplay-Trailers, siehe unten, sowie der knapp zehnminütigen Aufzeichnung der TGS-Demo (beide habe ich auf dem YouTube-Kanal GamerPrey gefunden), kann ich doch einige für mich relevante Fragen endlich beantworten. Und diese Antworten will ich euch natürlich nicht vorenthalten, zusammen mit einigen der Vollständigkeit halber aufgeführten schon bekannten Infos. Übrigens ist im japanischen Original von Like a Dragon 7 (Ryū ga gotoku 7) die Rede – "Yakuza" heißt die Serie nur im Westen.

Wen spielt man in Yakuza - Like A Dragon?

Zum ersten Mal seit Yakuza vor rund 15 Jahren ist nicht mehr Kazuma Kiryu der Held, sondern ein gewisser Ichiban Kasuga (Ichiban heißt "Erster" und ist ein nicht ungewöhnlicher Männer-Vorname in Japan). Kasuga ist ein Nachwuchs-Yakuza im relativ unwichtigen Arakawa-Zweig des mächtigen Tojo-Clans, der in der Kanto-Region (in der unter anderem die Städte Tokio, Yokohama, Chiba, Mito und Saitama liegen) das kriminelle Sagen hat.

Worum geht es in Yakuza - Like a Dragon?

Nach einem Mord durch den Hauptmann der Arakawa-Familie, Jo Sawashiro, war unser Held Ichiban Kasuga vom Familenpatriarchen Masumi Arakawa gebeten worden, für Sawashiro ins Gefängnis zu gehen. Das eigentliche Spiel beginnt 18 Jahre später, als Ichiban Kasuga aus dem Knast entlassen wird. Doch entgegen üblicher Yakuza-Gepflogenheiten erwartet ihn vor den Toren kein Empfangskommitee, das ihm für sein Opfer dankt. Und Sawashiro behandelt ihn später mit Verachtung. Was ist passiert?

Masumi Arakawa hatte der Polizei interne Informationen zum Tojo-Clan zur Verfügung stellt, während diese den „Kamurocho 3K-Plan“ ausführten, so eine Art "Tokio soll kriminellenfrei werden"-Projekt. In der Folge wurde der Tojo-Clan von seinen Erzfeinden, der Omi-Allianz aus der Kansai-Region (u.a. Osaka, Kobe, Kyoto und Nara), besiegt. Eine völlig fremde Welt also für unseren Ex-Knasti, doch es würde mich sehr überraschen, wenn er nicht im Laufe des Spiels den Omi-Yakuza heimleuchtet, Masumi Arakawa besiegt und den Tojo-Clan wiederauferstehen ließe...

Wo spielt Yakuza - Like a Dragon?

Sensation: Fast alle Yakuza-Teile spielten – trotz Ausflügen nach Osaka, Sapporo und Hiroshima – in einem nachgebauten, verdichteten Kabukicho (ein Rotlichtviertel in Shinjuku in Tokio), im Spiel Kamurocho genannt. Doch dieses Mal geht es nach Yokohama, der zweitgrößten Stadt Japans, die vom Zentrum Tokios aus in etwa einer Dreiviertelstunde per Bahn (oder per Shinkansen in etwa 20 Minuten) zu erreichen ist.

Der neue Schauplatz heißt Ijincho und soll drei- bis viermal größer sein als das auch zuletzt in Yakuza 6 doch sehr übersichtliche Kamurucho. Ijincho ist ebenso wie letzteres ein Kunstname, der sich so nicht im echten Yokohama findet. Da ich aber erst letztes Jahr in Yokohama war (siehe meine Japan-Doku-Folge 6), vermute ich einen Mix aus dem Vergnügungsviertel Minato Mirai, dem Yamishita Park direkt am Wasser und natürlich der großen Chinatown.

Wie spielt sich Yakuza – Like a Dragon?

Wird jetzt wirklich RPG-gekämpft? Ja! Auch wenn es beim flüchtigen Ansehen der verlinkten Videos so aussieht, als würde man immer noch Fahrräder-schwingend selbst Hand anlegen, löst man in Wahrheit Attacken und Special Moves wie in einem typischen JRPG aus. Damit ähneln die Kämpfe spielmechanisch viel mehr etwa Final Fantasy 13 oder Dragon's Quest 11 als früheren Serienteilen. Das aber geht offenkundig ebenso flott wie dynamisch vonstatten, sodass man kaum aus dem "Flow" geraten dürfte. Im Gegenteil, ich habe den Eindruck, dass in den Videos mehr Rasanz herrscht (weil man eben direkt die Attacken auslöst), als wenn ich selber spiele und mal wieder sekundenlang danebenhaue oder verzweifelt versuche, mir ein Fahrrad zu greifen...

Passend zum JRPG-Kampfsystem ist man nicht mehr allein, sondern mit bis zu drei weiteren Kämpfern unterwegs. Die eigenen Helden scheinen sich mit den Gegnern zu "Duellpaaren" zusammenzufinden, sofern das zahlenmäßig geht. Über die vier Standard-Buttons lösen wir in Windeseile Angriffe eines Helden aus, woraufhin die Kamera zum nächsten aktiven Kämpfer fährt, während im Hintergrund quasi weitergekämpft wird. Dabei gibt es herzallerliebste Spezialmanöver, die wohl ans "Outfit" unseres Haupthelden gekoppelt sind. So bekämpft der "Hostess-Club-Dandy" (meine Erfindung) seine Feinde mit einer Sektdusche (sic), der "Tänzer" wirbelt auf dem Boden herum. Auch alerlei gefährliche Waffen wie etwa ein Regenschirm, aber auch eine Stachelkeule, sind in den Videos zu sehen.

Und wie spielt sich Yakuza - Like A Dragon außerhalb der Kämpfe?

Außerhalb der Kämpfe erkundet man wie gewohnt mit direkter Steuerung die nun größere Spielwelt, wobei einem die Begleiter hinterherlaufen. Feinde sieht man wie üblich mit roten Dreiecken markiert, es scheinen jetzt – passend zur eigenen RPG-Gruppe – größere Bösewichter-Teams auf uns zu warten als früher. Oder auch mal Bossgegner wie ein großer Baustellen-Bagger.

Ansonsten dürfen wir uns wieder auf viele ausufernde Cutscenes freuen sowie auf allerlei abgedrehte bis absurde Charaktere. Und es wird natürlich zahlreiche Minispiele geben. Eine Auswahl aus dem unten eingebetteten Gameplay-Trailer: Sammeln leerer Getränkedosen per Fahrrad-Anhänger, Dragon-Kart-Wettrennen im Stil von Mario Kart, Multiple-Choice-Tests, Spielhallenbesuche mit Retro-Spielen und neuerdings auch Match-3-Glückspielautomaten, Karaoke-Einlagen (im Yakuza-6-Stil), Golf- sowie Baseball-Abschläge sowie Darts. Ganz wichtig für jeden echten Serienfan: Auch Hostess-Club-Besuche wird es wieder geben.

Wenn mich nicht alles täuscht, wird man außerdem auch Story-Kämpfe im QTE-Stil bestehen müssen, zumindest deuten das die letzten Sekunden des Gameplay-Trailers an.

Also: Ich werde Yakuza 7 beziehungsweise Yakuza - Like a Dragon auf jeden Fall eine Chance geben, wenn es dann irgendwann in Deutschland erscheint. In Japan kommt es am 16.1.2020 auf den Markt.