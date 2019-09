TGS19: Neuer Trailer zum Open-World-Landbau-Abenteuer Stranded Sails

PC Switch XOne PS4

Das Open-World-Abenteuerspiel Stranded Sails - Explorers of the Cursed Islands soll sowohl Actionadventure als auch Lebenssimulation sein, wie ihr letztgenanntes vielleicht aus Titeln wie Stardew Valley oder der Harvest Moon-Reihe kennt. Anlässlich der Teilnahme an der zurzeit stattfindenden Tokyo Game Show haben die Entwickler von Lemonbomb und Publisher Rokaplay einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht, den wir euch am Ende dieser News eingebunden haben.

Die Story und das Setting von Stranded Sails sind schnell umrissen: Ihr seid nach einem Schiffsunglück samt Crew auf einer einsamen Insel gestrandet. Als Sohn, oder wahlweise auch Tochter, des Kapitäns, müsst ihr nun die Rolle eures schwer verletzten Vaters übernehmen und ein Lager für die Überlebenden errichten. Da die Nahrungsressourcen auf der Insel begrenzt sind, besteht eure vornehmliche Aufgabe in der Aufzucht von Obst und Gemüse, damit ihr und die euch anvertrauten Schicksalsgenossen nicht verhungern. Mit dem Aufbau eurer kleinen Farm habt ihr die Grundvoraussetzung zum Erreichen eures großen Ziels geschaffen, das im Bau eines neuen Schiffes und der anschließenden Flucht von der Insel besteht.

Das ist aber noch nicht alles, was euch an Gameplay geboten werden soll. Als Inspirationsquellen haben die Entwickler auf der Homepage, neben den bereits genannten Lebenssimulationen, auch Spiele wie Super Mario bis hin zu The Legend of Zelda genannt. Somit steht für euch auch das Erkunden der Insel, das Entdecken von Schätzen sowie Kämpfe gegen die Geschöpfe des mysteriösen Eilands an.

Am 19. Oktober 2019 soll Stranded Sails - Explorers of the Cursed Islands für Playstation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Die ebenfalls angekündigte PC-Version soll im Anschluss noch bis Ende des Jahres nachgeliefert werden.