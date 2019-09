Steam-Analyse: Spiele werden viel zu billig angeboten

Wieviel Geld ein Publisher mit einem Spiel verdient, ist in der Branche ein gut gehütetes Geheimnis, von einigen Ausnahmen der großen börsennotierten Unternehmen wie Nintendo, Activision Blizzard oder Electronic Arts einmal abgesehen. Was aber ein kleines Studio mit seinem Spiel verdient, das über Valves Plattform Steam vertrieben wird, konnte man bisher nur erahnen. Mike Rose vom britischen Publisher No More Robots versucht mit einer nun veröffentlichten Analyse etwas Licht ins Dunkel zu bringen.

So stellte Rose fest, dass ein Spiel 2019 im Durchschnitt 1.500 Mal verkauft wird und im ersten Jahr rund 16.000 US-Dollar Umsatz generiert. Im Vergleich zum selben Zeitraum des Jahres 2018 bedeutet dies übrigens ein Umsatzminus von 47 Prozent. Dabei zog Rose nur die obersten 20 Prozent der umsatzstärksten Spiele in seine Berechnungen ein. Die restlichen 80 Prozent würden es seinen Angaben zufolge auf keinen erwähnenswerten Umsatz schaffen.

Den wichtigsten Grund für die ernüchternden Zahlen konnte Rose schnell ausmachen: Entwickler bieten ihre Spiele viel zu günstig auf Steam an. Titel, die für weniger als zehn Dollar verkauft wurden, veräußerten durchschnittlich nur 1.000 Exemplare und erzielten einen Umsatz von rund 6.000 Dollar pro Jahr. Wurde das Spiel hingegen für mehr als 21 Dollar angeboten, verkaufte es sich durchschnittlich 5.000 Mal und erzielte einen Umsatz von bis zu 200.000 Dollar. Selbst ein 15-Dollar-Titel brachte es nur auf etwa 35.000 Dollar im ersten Jahr. Weitere Einflüsse auf den auffallend negativen Verkaufstrend habe der Umstand, dass einerseits immer mehr Spiele erscheinen und die Auswahl immer größer werde und andererseits immer mehr Anbieter mit Spieleabos locken. Zudem generieren kostenlose und millionenfach gespielte Titel wie Fortnite oder League of Legends ihre Einnahmen auf andere Weise.

Mike Rose empfiehlt Herstellern in seiner Analyse, die er via Google Drive als PDF anbietet, in erster Linie, für ihre Spiele mehr Geld zu verlangen: „Euer Game ist mehr wert als ihr glaubt.“ Außerdem bittet er alle anderen um Verständnis für die Studios, die sich auf einen Exklusiv-Deal mit dem Epic Games Store einlassen: „Wenn ihr einen Entwickler seht, der einen Epic-Deal annimmt, lasst ihn verdammt noch mal in Ruhe!“ Langfristig sei dies die einzige Möglichkeit für kleinere Studios zu überleben.