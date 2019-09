TGS19: Alle Trailer und Gameplay-Videos im Überblick

Switch

Mit dieser News geben wir euch, wie bereits im letzten Jahr, an dieser Stelle erneut einen Überblick über die veröffentlichten Trailer und Gameplay-Videos zu den präsentierten Spielen auf der diesjährigen Tokyo Game Show 2019, die offiziell am heutigen Donnerstag, den 12. September, begonnen hat und am kommenden Sonntag, den 15. September, endet. Das von den Herstellern zur heute Morgen eröffneten japanischen Spielemesse publizierte Videomaterial findet ihr nachfolgend in alphabetischer Reihenfolge in der Übersicht aufgelistet.

Die Liste wird zeitnah mit neuen Spiel-Einträgen aktualisiert. Die Verlinkungen führen euch entweder auf eine GG-News zur TGS 2019 für das jeweilige Spiel, in unsere Trailer-Sektion oder direkt auf YouTube. Alle Infos zur Messe findet ihr auf unserer entsprechenden Eventseite.

Stand: Donnerstag, 12.9.2019, 12:00 Uhr

Die fett formatierten Spieletitel weisen auf die jeweils zuletzt hinzugefügten Einträge hin.