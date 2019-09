TGS19: Romance of the Three Kingdoms 14 erscheint Anfang 2020

PC PS4

Die Rundenstrategie-Serie Romance of the Three Kingdoms geht in eine neue Runde, für Anfang des nächsten Jahres ist die Veröffentlichung von Romance of the Three Kingdoms 14 auf der zurzeit stattfindenden Tokyo Games Show angekündigt worden. Den frisch veröffentlichten TGS-Trailer haben wir euch am Ende dieser News eingebunden.

Den Schauplatz für die Strategiespiel-Reihe liefern die Aufzeichnungen "Die Geschichte der Drei Reiche" aus dem 14. Jahrhundert, welche dem chinesischen Autoren Luo Guanzhong zugeschrieben werden. Beschrieben wird darin die Zeit vom Ende der Han Dynasty und der "Drei Königreiche", etwa ab dem Jahr 169, bis zur Wiedervereinigung Chinas im Jahre 280. In Romance of the Three Kingdoms 14 schlagt ihr euch in diesen unruhigen Zeiten wieder auf die Seite einer mächtigen Familie um deren Machtanspruch zu festigen. Teilnehmen an diesem Kampf um die Vorherrschaft könnt ihr entweder im Kampagnen-Modus, für den ihr die Bedingungen vor Beginn selber festlegen könnt, oder im Helden-Modus, bei dem sich das Spiel eng an die historischen Ereignisse dieser Zeit hält.

Romance of the Three Kingdoms 14 erscheint am 16. Januar 2020 in Japan für PC und Playstation 4. Laut Koei Tecmo ist eine Veröffentlichung in unseren westlichen Gefilden ebenfalls für Anfang 2020 geplant.