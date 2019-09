TGS19: Yakuza - Like a Dragon: Neuer Trailer + Japanische Sprecher

PS4

Sega hat im Rahmen der aktuell in Chiba laufenden Tokyo Game Show einen neuen Trailer zu Yakuza - Like a Dragon präsentiert. Das Video enthält die meisten Szenen aus dem Ende August gezeigten Ankündigungstrailer, bringt allerdings noch rund zwei Minuten zusätzliches Videomaterial mit sich und lässt euch unter anderem einen ersten Blick auf verschiedene Fraktionen und ihre Anführer werfen. Zudem werden nun auch englische Untertitel geboten.

Mit dem Video-Release gab Sega darüber hinaus die ersten Synchronsprecher für die japanische Version bekannt. Demnach werden die Figuren aus dem Hauptcast von den Schauspielern Shinichi Tsutsumi, Ken Yasuda und Kiichi Nakai gesprochen und verkörpert, während Ichiban Kasuga, der neue Hauptprotagonist des Spiels, von Kazuhiro Nakaya dargestellt wird.

Das rund sechseinhalb Minuten lange Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. In Japan wird Yakuza - Like a Dragon unter dem Titel Yakuza 7 - Whereabouts of Light and Darkness, am 16. Januar des kommenden Jahres veröffentlicht. Hierzulande soll das Spiel ebenfalls im Laufe 2020 auf den Markt kommen. Einen Termin gibt es derzeit noch nicht.