TGS19: Viele Infos zu Spielwelt, Kämpfen und mehr in Death Stranding

Sony hat die Tokyo Game Show 2019 mit einem großen Livestream namens Playstation Presents Live Show eingeleitet. Eingeläutet wurde die Präsentation mit einer knapp 50-minütigen Gameplay-Demo zu Hideo Kojimas neuem Werk Death Stranding. Zu sehen gab es beispielsweise neue Abschnitte der Open World, Kämpfe und auch, welche Rolle das Gepäck, das der Hauptcharakter Sam Porter Bridges (gespielt von Norman Reedus) trägt, spielt.

So seid ihr scheinbar im Regierungsauftrag unterwegs und müsst beispielsweise medizinische Vorräte an andere Stellen ausliefern. Wenn ihr nicht vorsichtig mit eurer Fracht umgeht, dann kann es sein, dass ihr sie verliert. Das geschieht beispielsweise auch, wenn ihr auf Felsen ausrutscht oder ins Wasser fallt. Rollenspieltypisch wird sich Sam basierend darauf, wie viel Gepäck er herum schleppt, schneller, beziehungsweise langsamer bewegen. Wenn ihr euren Charakter entlasten wollt, dann könnt ihr ihn sein Gepäck auch einfach auf einem schwebenden Wagen ziehen lassen. Wenn ihr euch besonders funky fühlt, könnt ihr ihn auch als eine Art Skateboard nutzen und auf ihm durch die Spielwelt düsen.

Auch einige Partnerschaften gingen aus der Präsentation hervor. So ist das Motorrad, auf dem Sam durch die Spielwelt fährt, gemeinsam mit der britischen Marke Triumph entworfen worden. Wenn euch hingegen die Puste ausgeht, dann greift ihr einfach zu einer Dose Monster Energy. Leert ihr einen Energy Drink, füllt sich eure Ausdauer wieder auf.

Ein wenig war auch zum Multiplayer-Aspekt zu sehen. So seht ihr in eurer Spielwelt Items, die andere Charaktere liegen gelassen haben und könnt ihnen sogar ein "Like" geben. Was das bringt? Keine Ahnung. Wichtig ist aber, dass ihr eine gute Beziehung zu dem Baby, das ihr in der Kapsel vor eurem Bauch herumschleppt, habt. Um es zu beschwichtigen findet ihr im Spielverlauf beispielsweise eine Mundharmonika und könnt ihm beim Rast machen etwas darauf vorspielen.

Natürlich spielten auch Körperfunktionen eine Rolle in der Präsentation. Beim Pausieren und vor einem Nickerchen gibt Sam ein saftiges Bäuerchen von sich, an einer anderen Stelle war zu sehen, wie man sich zwischen einem großen und einem kleinen Geschäft entscheiden kann. Wenn sich Sam massiert oder ein Schläfchen macht regenerieren sich zudem seine Leben und seine Ausdauer. Findet ihr eine heiße Quelle, dann könnt ihr mitsamt eurer Babykapsel darin baden.

In den Kämpfen könnt ihr in bester Metal Gear Solid-Manier ruhig vorgehen und Gegner lautlos überwältigen. Wenn es dann doch mal rabiater wird, dann kann Sam auch im Nahkampf ordentlich zuhauen oder er packt die Bola Gun aus. Diese verschießt eine Energieschnur mit zwei Gewichten an den Enden, die Gegner fesselt und bewegungsunfähig macht. In den feindlichen Camps, die in der Spielwelt verteilt sind, findet ihr nicht nur Waffen und Ausrüstung, sondern könnt auch Fahrzeuge stehlen. Allerdings werden diese durch Elektrogeschosse schnell außer Kraft gesetzt.

Ebenfalls gezeigt wurde ein Bosskampf gegen ein vierbeiniges Tentakelmonster. In der Präsentation verteidigte sich der Spieler mit Brandgranaten und flüchtete über umliegende Häuserdächer, das Biest ließ die Bauten aber einfach im Boden versinken.

Die knapp 50 Minuten Gameplay bringen immerhin etwas Licht ins Death-Stranding-Dunkel, was uns aber genau in Kojimas neuem Werk erwartet, das wird wohl erst der 8. November zeigen. Eine Aufzeichnung der gesamten Präsentation (in japanischer Sprache) könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen ansehen.