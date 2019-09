TGS19: Tokyo Game Show 2019 mit Standrekord & Mobil-Stärke (Statistik)

Falls ihr beim Lesen der Überschrift gerätselt habt, ob „Standrekord“ vielleicht bedeutet, dass am ersten von zwei Business-Tagen die Schlangen am Eingang besonders lang gewesen sind (in Japan ist es bereits 17:15 Uhr, die Messe ist für heute bereits wieder vorbei): Das wissen wir nicht, denn erstmals seit 2013 sind wir dieses Jahr nicht persönlich auf der TGS vertreten. Schnief! Aber rechts haben wir euch gerne Jörg Langers Japan-Fotogalerien der letzten Jahre verlinkt (die meisten davon frei für alle).

Aber das Rätsel können wir auflösen: Im fleißigen Versuch, die eigentlich leicht rückläufigen Kennzahlen zu verschönern, hat man bei der Messegesellschaft erkannt, dass es im Vergleich zu 2018 zwar etwas weniger Aussteller (665 statt 668), vertretene Länder und Regionen (40 statt 41) und Titel (1.522 statt 1.568) gibt auf der diesjährigen TGS, dafür aber mehr Messestände (2.417 statt 2.338). Schaut man ins Statistikdetail, so geht der leichte Rückgang auf internationale Aussteller zurück, während es mehr japanische Firmen denn je (350) auf der Messe gibt. Bei mehr als einem Fünftel der 1.522 Titel handelt es sich überdies laut Statistik um „andere“ (etwa Budget-Veröffentlichungen) sodass man wohl eigentlich von 1.184 neuen Spielen reden muss.

Der Trend hin zu Mobilspielen (und damit sind vor allem Smartphone-Titel gemeint), setzt sich auch auf der TGS 2019 fort: Mit je 197 Titeln für Android und iOS stellen diese die quantitativ wichtigsten Plattformen dar, gefolgt von PC (172 Titel), PS4 (157) und Switch (129). Weit abgeschlagen ist die Xbox One (34 Titel). VR-Titel kommen (inklusive asiatischer Marken, die hier keiner kennt) auf 108 vorgestellte Spiele. Für alle Zahlen gilt: Überwiegend handelt es sich nicht um Exklusiv-Titel, Multiplattform-Spiele werden also mehrfach gezählt (bei PC haben wir deshalb den extra aufgeführten Vertriebsweg „Steam“ mit 108 Titeln nicht dazu geschlagen, bei der Xbox One die extra genannten 19 One-X-Titel weggelassen).

Trotz des Smartphone-Übergewichts sind auch einige Schmankerl für a) westliche und b) herkömmliche Spieleplattformen auf der TGS erstmals oder erstmals spielbar zu sehen. Über die wichtigsten Titel werdet ihr heute und in den kommenden Tagen bei uns lesen.