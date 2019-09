TGS19: Shenmue 3 zeigt sich im neuen "Spirit of the Land"-Trailer

PC PS4

Entwickler Ys Net hat im Zuge der derzeit laufenden TGS 2019 einen neuen "Spirit of the Land"-Trailer zu seinem kommenden Action-Adventure Shenmue 3 präsentiert, das besagte Video könnt ihr direkt unter diesen Newszeilen abrufen. Das neue bewegte Bildmaterial präsentiert euch während der musikalisch unterlegten Laufzeit von mehr als drei Minuten eine Auswahl an stimmungsvollen Landschaften und Szenarien bei Tag und Nacht, die euch im neusten Titel der Shenmue-Serie erwarten werden.

Das via Kickstarter-Kampagne mitfinanzierte Shenmue 3 soll, nach mehreren Release-Verzögerungen, nun ab dem 19.11.2019 für Playstation 4 und PC digital und physisch erhältlich sein, eine spezielle PS4-Collector's-Edition erhaltet ihr bei Limited Run Games. Die PC-Version ist zeitexklusiv für ein Jahr nach Release nur über einen Epic-Games-Store-Account spielbar.

Als Backer der Crowdfunding-Kampagne (mit einem Beitrag von mindestens 100 US-Dollar) sollt ihr zudem noch in der zweiten Hälfte des aktuellen Monats September über den Epic Games Store Zugriff auf eine PC-Trial-Version erhalten, um euch selbst einen ersten Eindruck von Shenmue 3 zu verschaffen.