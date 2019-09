TGS19: Project Resistance wird „asymmetrischer Online-Survival-Titel“

XOne PS4

Capcom enthüllt auf der TGS 2019 einen Ableger zu Resident Evil. Darin kämpfen vier Survivors mit individuellen Skills gegen einen fünften Spieler, der Fallen und Co. platziert sowie Zombies steuert.

Als „asymmetrische Online-Multiplayer-Spiel für fünf Spieler“ hat Capcom das im Resident Evil-Szenario (genauer: in den Außenbezirken von Raccoon City) angesiedelte Project Resistance vorgestellt. Mit „asymmetrisch“ ist gemeint, dass vier Spieler in typischer Left4Dead-Manier gegen eine Zombie-Übermacht bestehen müssen, es gleichzeitig aber einen fünften Spieler gibt, der die Zombies steuert. Und zwar entweder indirekt in einer Art Befehlshaber-Modus, oder direkt (dann aber immer nur einen gleichzeitig).

Verantwortlich für Project Resistance ist NeoBards Entertainment, die das Spiel mit der RE Engine erstellen, die bereits im Remake von Resident Evil 2 und Devil May Cry 5 zum Einsatz kommt. Das Multiplayer-Spiel soll für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.

Der Mastermind-Spieler beobachtet die vier „Überlebenden“ durch Überwachungskameras und spielt Karten aus, um Hindernisse wie Fallen oder Kreaturen zu platzieren. Er kann dadurch auch die Umgebung manipulieren. Neben normalen Zombies darf das Mastermind auch (erstmals in der Serie) einen Tyrant übernehmen (das sind die riesigen, grauen, mantelbewehrten humanoiden Gegner).

Auf der Gegenseite müssen die Überlebenden kooperieren, sich gegenseitig heilen, aus Fallen befreien und so weiter. Jeder der vier Surivors hat eigene Skills, die es zu kombinieren gilt. Sie müssen in einem engen Zeitlimit von wenigen Minuten bestimmte Missionsziele erfüllen, um den jeweiligen Level zu verlassen.

Während der TGS kann Project Resistance (aktuell noch ein Arbeitstitel) bereits probegespielt werden, zudem sollen von 4. bis 7.10.2019 ausgewählte Mitglieder des Xbox-Insider-Programms sowie „RE Ambassadors“ an der Closed-Beta-Phase für PlayStation 4 und Xbox One teilnehmen zu können. Um dafür unter Umständen ausgelost zu werden, bedarf es einer Registrierung bis zum 18.9.2019 unter https://www.project-resistance.com/en/

