TGS19: Vorstellungstrailer zu The Legend of Zelda - Link's Awakening

In rund eineinhalb Wochen wird Nintendo mit The Legend of Zelda - Link's Awakening (im gamescom-Anspielbericht) ein Remake des 1993 erschienenen Game-Boy-Klassikers für die hauseigene Konsole Switch veröffentlichen. Anlässlich der morgen in Chiba startenden Tokyo Game Show hat der Hersteller jetzt einen neuen Trailer veröffentlicht, der euch eine Übersicht über die Story, die Charaktere, die Ausrüstungsgegenstände und andere Aspekte des Spiels liefert.

Den deutschsprachigen Übersichtstrailer könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen. The Legend of Zelda - Link's Awakening wird am 20. September erhältlich sein.