Control: Remedy stellt kommende Inhalte mit Verbindung zu Alan Wake vor

PC XOne PS4

Control ab 53,99 € bei Amazon.de kaufen.

Remedy Entertainment hat die Roadmap für sein übernatürliches Action-Adventure Control (Testnote: 8.5) veröffentlicht. Besitzer des Titels können sich demnach neben einem Fotomodus auf den neuen Spielmodus „Expeditions“, sowie zwei kostenpflichtige Erweiterungen freuen.

Zum Photo-Modus wurden zwar vorerst keine weiteren Details veröffentlicht, diese sollen aber laut den Entwicklern in Kürze folgen. In „Expeditions“ werdet ihr gemeinsam mit dem Security Chief Arish eine neue mysteriöse Formation und ihre seltsame Umgebung erforschen. „Ihr werdet in diesem Modus mit einigen der größten Herausforderungen konfrontiert, die das Älteste Haus zu bieten hat. Um zu überleben, werden ihr eure beste Ausrüstung und eure besten Fähigkeiten benötigen“, heißt es seitens des Game Directors Mikael Kasurinen und des Communications Directors Thomas Puha. Expeditions wird gratis verfügbar sein.

Bei den beiden kostenpflichtigen Erweiterungen handelt es sich um The Foundation und AWE. The Foundation (zu Deutsch: Das Fundament) erscheint Anfang 2020 und lässt euch in die Geschichte des Ältesten Hauses eintauchen. Auf Ersuchen des stets mysteriösen Vorstands muss Jesse in Erfahrung bringen, was sich unter dem Federal Bureau of Control verbirgt. Die Entwickler warnen bereits vor, dass ihr euch auf sehr abgefahrene Sachen einstellen solltet.

Noch interessanter wird es mit AWE, das Mitte 2020 erscheint und euch einen komplett neuen Bereich des Ältesten Hauses erkunden lässt. Dabei handelt es sich um den Ermittlungssektor, in dem veränderte Weltereignisse genau unter die Lupe genommen werden. Wie das erste Bild zeigt, wird auch eine Verbindung zu Remedys Alan Wake (Testnote: 8.5) hergestellt. In Control stießen die Spieler bereits auf Aufzeichnungen, die die Ereignisse aus Bright Falls (dem Schauplatz von Alan Wake) thematisieren. Auch in Quantum Break (Testnote: 8.5) gab es regelmäßig Graffitis mit dem Schriftzug AWE zu sehen, was beweist, das Remedys Spiele alle im selben Universum spielen. Mit dem zweiten Add-on werden wir wohl mehr dazu erfahren.

Die beiden oben genannten Termine für die kostenpflichtigen Erweiterungen gelten laut der offiziellen FAQ zunächst nur für die PS4. Für den PC und die Xbox One werden die Add-ons erst nach Ablauf der Exklusivität erhältlich sein. Wie lange diese andauert, ist nicht bekannt.