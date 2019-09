TGS 2019: Final Fantasy 7 Remake im neuen Trailer

PS4

Square Enix hat im Rahmen der diesjährigen Tokyo Game Show einen brandneuen Trailer zum kommenden Remake von Final Fantasy 7 (im E3-Anspielbericht) veröffentlicht. Der rund drei Minuten lange Clip wartet mit zahlreichen neuen Spielszenen auf und gewährt euch einen Blick auf neue Umgebungen, InGame-Zwischensequenzen, Dialoge und weitere Charaktere, darunter Shinras Agenten, die „Turks“. Darüber hinaus bekommt ihr erstmals die grafisch überholten mächtigen Beschwörungen der beiden Bossgegner Ifrit und Shiva in Aktion zu sehen.

In Final Fantasy 7 nimmt eine Rebellengruppe namens „Avalanche“ den Kampf gegen den Konzern Shinra auf, der die Welt mit eiserner Faust regiert und sein Netz aus Lügen fortwährend weiterspinnt. Shinra verbraucht Unmengen an Mako-Energie und zerstört die natürlichen Ressourcen des Planeten. Cloud Strife, ein ehemaliges Mitglied der Shinra-Elitetruppe „Soldier“, schließt sich dem Aufstand an, um einen Anschlag auf den Konzern zu planen...

Das Final Fantasy 7 Remake wird ab dem 3. März des kommenden Jahres exklusiv für Sonys PS4 erhältlich sein. Eine Umsetzung für andere Plattformen wurden bisher nicht angekündigt.