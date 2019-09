IndieCade 2019: Festival-Lineup bekannt

Bildquelle: indiecade.com

IndieCade hat das komplette Lineup für sein diesjähriges Festival bekannt gegeben. Dieses findet im Zeitraum vom 10. bis 12. Oktober im kalifornischen Santa Monica, im Center für Medien und Design am Santa Monica College statt. Das internationale Festival, das seit 13 Jahren als Showcase auf der E3 in Los Angeles vertreten ist, will nächsten Monat nicht nur mit zahlreichen Indie-Spielen, sondern auch einer Vielzahl interaktiver Erlebnisse aufwarten.

Versprochen werden Virtual- und Augmented-Reality-Erlebnisse, Escape-Room-Puzzles, Tabletop-Games, Performance-Art, sportliche Aktivitäten, Kartenspiele und Live-Action-Rollenspiele. Neben zahlreichen Gameplay-Demos soll das Festival auch Konferenzen, Workshops, Vorführungen und interaktive Erlebnisse für Branchenfans, Gamer, Studenten, Profis und Entwickler bieten. Zudem werden duzende Auszeichnungen an die fähigsten Indie-Entwickler vergeben, wobei die Nominierten von einer internationalen Jury bestimmt wurden.

Auf der offiziellen Homepage des Events wurde bereits der Ticket-Vorverkauf gestartet. Die Preise bewegen sich zwischen 35 und 675 US-Dollar (etwa 32 und 614 Euro). Hier das Lineup:

Spiele Studios Entwickler

Apart of Me Bounce Works

ARBox Sean Bloom, Martzi Campos, Jesse Vigil

Biped Next Studios

Bird of Passage Space Backyard

Blabyrinth Sleeping Beast Games

Blind Spot Sam Friedman

Creature in the Well Flight School Studio

Dialect - A Game about Language and How it Dies Thorny Games

Dicey Dungeons Terry Cavanagh, Chipzel und Marlowe Dobbe

Do Not Feed the Monkeys Fictiorama Studios

Dubio AJ Kolenc und Richard Boeser

Electric Zine Make Nathalie Lawhead

ElemenTerra Freeform Labs

Elsinore Golden Glitch Studios

Fujii Funktronic Labs

Grace Bruxner Presents - The Haunted Island Grace Bruxner, Thomas Bowker, Dan Golding

Headliner - NoviNews Unbound Creations

Hellcouch Carol Mertz, Francesca Carletto-Leon

Hot Swap - All Hands On Deck Peter Gyory, Clement Zheng

In Other Waters Jump Over the Age

Inhuman Conditions Tommy Maranges, Cory O’Brien, Mackenzie Schubert

Iris and the Giant Louis Rigaud

It’s Fulfillment! Xalavier Nelson

Jumpgrid Ian MacLarty

Junk Sofia Staab-Gulbenkian

Kind Words Popcannibal

Knights and Bikes Foam Sword

Kroma Carol Mertz, Kai Karhu, Francesca Carletto-Leon, Temitope Olujobi

Letters – A written Adventure 5am Games

Liberated Atomic Wolf / L. inc

Mad Mixologist ALT Games Lab @ UCSC

Moments Sam Wong

Moncage Dong Zhou Yijia Chen

Mortals for Blinks Move38 Jonathan Bobrow, Nick Bentley, Josh Levine, Justin Ha

Patrick’s Parabox Patrick Traynor

Ready? Set. Haiya! Rewant Verma, Dhaman Mehta

Smile for Me Gabe Lane, Yugo Limbo

Spacechat Brendon Chung

sU Guillaume Bouckaert

The Aluminum Cat Stephanie Malek, Natalie Zina Walschots

The Gentle Oraclebird Three Eyed Rat Shing Yin Khor

The Headlands Gamble First Person Travel

The Occupation White Paper Games

The Under Presents Tender Claws

Tina’s Pro-Birding Kent Sheely

Unruly Heroes Magic Design Studios

Vectronom Ludopium

Wanderlust - Travel Stories Different Tales

WarTweets Derek Curry, Jennifer Gradecki

Wizard’s Warehouse - The Magick of Retail Salyh Industries, LLC