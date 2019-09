Gamestop: Schließung von 180-200 Stores bis Ende des Fiskaljahres

Nachdem die Videospielhandelskette Gamestop im vergangenen Quartal des laufenden Fiskaljahres einen Nettoverlust von rund 415 Millionen US-Dollar verkraften musste, kündigte das Unternehmen eine Neuausrichtung an, infolge derer rund 50 Mitarbeiter entlassen wurden. Inzwischen ist die Anzahl der Gekündigten auf 120 angewachsen (darunter auch sieben Mitarbeiter von Game Informer), doch das Ende der Umstrukturierungsmaßnahmen ist noch lange nicht erreicht. Wie das Unternehmen nun im Zuge einer Konferenz mit den Investoren verkündete, wird man bis zum Ende des Geschäftsjahres (endet am 31. März 2020) noch etwa 180 bis 200 Filialen weltweit schließen, deren Umsätze unter den Erwartungen lagen.

Den Angaben des Finanzvorstands James Bell zufolge seien von den insgesamt 5700 Gamestop-Stores weltweit rund 95 Prozent profitabel, allerdings rechnet er in den nächsten Monaten mit dem Rückgang der Gewinne, da die aktuelle Konsolengeneration langsam zu Ende geht. „Wir gehen davon aus, dass dies im weiteren Verlauf des Jahres 2019 und Anfang 2020 zu einer deutlich kleineren Auswahl an großen Neuerscheinungen führen wird“, so Bell. Zudem erwartet das Unternehmen weniger Profite aus dem anstehenden Weihnachtsgeschäft, da diesmal die großen Blockbuster vom Schlage eines Red Dead Redemption 2 (Testnote: 9.5) fehlen werden. In den nächsten zwölf bis 24 Monaten sollen laut Bell noch weitere Filialen geschlossen werden. Das Ziel sei weniger Geschäfte und mehr Fokus auf den E-Sport-Bereich und die Retro-Spiele.