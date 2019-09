Anthology of Fear: Horror-Adventure für Switch und PC angekündigt

PC

RG-Crew, der Indie-Filmemacher und Entwickler hinter Horror-Adventure-Spielen, wie ROT - Purgatory Hill und dem dieses Jahr erscheinenden Departure, hat mit Anthology of Fear einen weiteren Titel angekündigt. Bei diesem handelt es sich abermals um ein Gruselabenteuer, das drei Geschichten in den abgelegenen Gegenden Russlands im frühen 20. Jahrhundert erzählt. Jede Geschichte ist in einer anderen Zeitperiode angesiedelt, folgt einem anderen Charakter und soll laut dem Studio auch eigene einzigartige Gameplay-Elemente und Funktionen bieten. In der veröffentlichten offiziellen Beschreibung zum Spiel heißt es seitens der Entwickler:

Die Welt, die uns umgibt, ist nicht immer offensichtlich. Manchmal haben die seltsamsten, unvorhersehbaren und unwirklichen Ereignisse logische und sehr weltliche Erklärungen. Das Spiel besteht aus drei einzigartigen Geschichten über solche Ereignisse, die in verschiedenen Zeiträumen und Realitäten stattfinden.

Das Spiel wurde von verschiedenen Klassikern des Genres inspiriert, wobei die Macher anmerken, dass ihr keine langweiligen „Jumpscares“ erwarten solltet. Vielmehr soll der Grusel durch die düstere Atmosphäre im Spiel erzeugt werden. Die drei Geschichten sollen euch zudem zum Erkunden der Spielwelt und zum Erforschen der Geheimnisse und Rätsel motivieren. „Nichts, was euch umgibt, muss offensichtlich sein. Taucht tiefer in die Symbolik der Fäden der Geschichte ein und erfahrt, was wirklich passiert ist“, so die Entwickler.

Anthology of Fear soll im ersten Quartal des kommenden Jahres, zunächst für den PC (via Steam), erscheinen und später auch für Nintendos Hybridkonsole Switch veröffentlicht werden. Einen ersten Trailer zu dem Titel könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen.