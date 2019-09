Anno 1800: DLC Botanika und Update 5 stehen bereit

PC

Für das Aufbau-Strategiespiel Anno 1800 (Wertung im Test 9.5) wurde mit Botanica der nächste kostenpflichtige DLC veröffentlicht. Wie der Name schon subtil andeutet, könnt ihr eure Städte zukünftig mit Botanischen Gärten verschönern. Ebenfalls enthalten ist ein Musikpavillon, an dem ihr der Musik aus früheren Anno-Teilen lauschen könnt. Ein kurzen Eindruck vom DLC vermittelt euch der Trailer unter dieser News.

Außerdem werden mit dem kostenlosen Update 5 mehrere Anpassungen und Verbesserungen am Spiel vorgenommen. Highlights des Updates sind:

Ein neuer Tag & Nachtwechsel wurde integriert. Zukünftig könnt ihr zu jeder Zeit aus vier Licht-Voreinstellungen (Sonnenauf- und untergang, Tag und Nacht) wählen.

NPCs können nun auch Piraten angreifen.

Frachtschiffe werden durch Eskortschiffe bei längeren Fahrten zukünftig besser geschützt.

Die im Spiel verfügbaren Events wurden mit zu den Botanischen Gärten passenden Missionen ergänzt.

Die Größe der UI kann nun auf Schriftgröße 28 angehoben werden.

Update 5 und der Botanica-DLC sind ab sofort zum Download verfügbar. Anno 1800 ist in der Ultimate Edition (also inklusive aller DLCs) auch in Ubisofts Spieleabo Uplay Plus enthalten, das ihr während der Probezeit im September kostenlos testen könnt.