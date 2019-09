20 Jahre Dreamcast: Segas kultiger Flop

andere

Am 9.9.1999 standen nicht nur Pärchen reihenweise vor den Standesämtern, sondern auch Konsolenliebhaber vor den Elektronikmärkten – zumindest in Nordamerika. Diesen Markt wählte Sega für die Einführung der Dreamcast außerhalb Japans. Dort war der Nachfolger der Sega Saturn seit November 1998 auf dem Markt, deutsche Konsoleros mussten sich hingegen bis zum 14. Oktober 1999 gedulden. Trotz eines ordentlichen Verkaufsstarts mit 600.000 Vorbestellungen und rund 100 Millionen US-Dollar Umsatz in den ersten 24 Stunden, blieb die Dreamcast hinter Segas Erwartungen zurück.

Dabei war das kompakte Gerät technisch seiner Konkurrenz weit voraus. Kantenglättung, PAL-60-Hz-Modus und LCD-VMU waren Features, die man bei der Konkurrenz vergeblich suchte. Außerdem bot das Gerät die Möglichkeit, Online-Titel wie etwa Phantasy Star Online über Server zu spielen. Der integrierte 32-Bit-CPU lief mit 200 MHz, Entwickler konnten sich aussuchen, ob sie auf Segas selbst entwickeltes System Katana, das auf 3dfx-Grafik basierte, zurückgriffen, oder auf eine eigens von Microsoft für Dreamcast portierte Version von Windows CE, die auch DirectX unterstützte.

Als im Oktober 2000 die PlayStation 2 mit großem Medienrummel erschien und 2001 Nintendos GameCube folgte, brachen die Umsätze der Dreamcast massiv ein. Hinzu kamen Probleme mit Produktpiraterie, da Hacker eine Möglichkeit gefunden hatten, eine Boot-CD ohne Modchip zu erstellen. Bis Ende 2000 fiel der Kurs der Sega-Aktien aufgrund der Verluste mit der Dreamcast um 76 Prozent, sodass im März 2001 der Produktionsstop trotz weltweit etwa 10,6 Millionen verkauften Einheiten erfolgte.

Während der für Konsolen äußerst kurzen Lebenszeit erschienen insgesamt 216 Spiele in der PAL-Region, darunter Virtua Tennis, Dead or Alive 2, Grandia 2, Crazy Taxi und die Portierungen von Unreal Tournament und Quake 3 Arena. Bis 2002 veröffentlichte Bigben Restbestände von Spielen wie Shenmue 2, die ursprünglich nur für den japanischen Markt vorgesehen waren, in Europa und noch heute existiert eine kleine, aber aktive Fanszene, die sogenannte „Homebrew“-Spiele für Segas Konsole herstellt. Selbst das MMORPG Phantasy Star Online wird noch immer am Leben erhalten, obwohl die offiziellen Server bereits vor vielen Jahren abgeschaltet wurden. 20 Jahre nach der Markteinführung in der westlichen Welt ist die Dreamcast Segas letzter Versuch geblieben, in der konkurrenzstarken Konsolen-Branche mitzumischen.