FIFA 20: EA veröffentlicht die Top 100 der besten Spieler

PC Switch XOne PS4

EA Sports hat die FIFA 20-Spielerwerte für die besten 100 Spieler bekannt gegeben. Demnach ist Cristiano Ronaldo von Juventus Turin (in FIFA 20 unter dem Namen "Piemonte Calcio") ab sofort nur noch die Nr. 2 – der beste Spieler in FIFA 20 wird Lionel Messi vom FC Barcelona sein. Ob dies ein kleiner Seitenhieb von EA Sports ist, die ja bekanntlich die Lizenz für den Heimatverein von Cristiano Ronaldo, Juventus Turin, an Konami abgeben mussten, kann natürlich nur spekuliert werden.

Die Top 10 wird von der spanischen La Liga und der englischen Premier League mit jeweils vier Spielern dominiert (die Gesamtbewertung befindet sich hinter dem Namen in Klammern).

1. Messi (94)

2. Cristiano Ronaldo (93)

3. Neymar (92)

(92) 4. Hazard (91)

(91) 5. De Bruyne (91)

(91) 6. Oblak (91)

(91) 7. Van Dijk (90)

(90) 8. Salah (90)

(90) 9. Modric (90)

(90) 10. Ter Stegen (90)

Bester Spieler aus der Bundesliga ist Lewandowski auf Platz 15 mit einer Gesamtbewertung von 89. In den Top 100 befinden sich nur neun deutsche Spieler, von denen es mit Ter Stegen immerhin einer in die Top 10 geschafft hat. Die restlichen deutschen Spieler der Top 100 finden sich zwischen Platz 27 und 84 wieder:

27. Neuer (88)

(88) 29. Kroos (88)

(88) 33. Reus (88)

(88) 43. Hummels (87)

(87) 56. Sané (86)

(86) 57. Kimmich (86)

(86) 68. Müller (86)

(86) 84. Süle (85)

Die gesamte Liste findet ihr in der Quelle.