GameStop Tauschaktion: Alte Konsole + 2 Spiele gegen Rabatt auf XOne X

XOne

Xbox One X ab 398,99 € bei Amazon.de kaufen.

Gamestop hat mal wieder eine Tauschaktion gestartet, bei der ihr eure alte Konsole mit zwei Spielen gegen einen Rabatt auf eine Xbox One X tauschen könnt. Angenommen werden alle aktuelle Konsolen: Xbox One, Xbox One S, PS4, PS4 Slim, PS4 Pro und die Nintendo Switch. Letztere kann ohne Spiele abgegeben werden. Neben der Konsole könnt ihr euch auch für einen der verschiedenen Xbox-One-X-Bundles entscheiden, zum Beispiel mit Gears 5 (im Test), The Division 2 (Testnote: 9.0) oder Metro Exodus (Testnote: 7.5). Hier die Tauschoptionen im Detail:

Nintendo Switch gegen Xbox One X / Bundle für 149,99 Euro

PS4 mit zwei Spielen gegen Xbox One X / Bundle für 169,99 Euro

PS4 Pro mit zwei Spielen gegen Xbox One X / Bundle für 79,99 Euro

PS4 Slim (500 GB oder 1 TB) gegen Xbox One X / Bundle für 159,99 Euro

Xbox One (500 GB oder 1 TB) mit zwei Spielen gegen Xbox One X / Bundle für 229,99 Euro

Xbox One S mit zwei Spielen gegen Xbox One X / Bundle für 199,99 Euro

Jede Konsole muss vollständiges Zubehör (inklusive dem dazugehörigen Controller) enthalten. Die beiden abgegebenen Spiele müssen zu der jeweiligen Platform gehören. Die Aktion dauert bis zum kommenden Montag, den 16. September, oder so lange der Vorrat reicht. Welche Spiele ihr abgeben könnt und welche von der Tauschaktion ausgeschlossen sind, könnt ihr im FAQ-Bereich auf Aktionsseite nachlesen. Folgt dazu einfach dem Link in den Quellenangaben.