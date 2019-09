GOG-Mond-Festival: Bis zu 85% Rabatt auf Japano-Rollenspiele

Auf GOG.com wurde ein Mond-Festival-Sale gestartet, bei dem eine Auswahl an japanischen und japanisch inspirierten Spielen im Preis reduziert wurde. Die Rabatte reichen dabei teilweise um bis zu 85 Prozent. Das Angebot umfasst unter anderem Eden, Corpse Party, Little King's Story, Xanadu Next, Ys Origin, The Legend of Heroes - Trails in the Sky und diverse andere Titel.

Nachfolgend nur ein paar Beispielangebote aus dem Store (die komplette Liste reduzierter Spiele und Zusatzinhalte könnt ihr wie immer unter dem Link in den Quellenangaben einsehen):