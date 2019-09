FIFA 20: Demo ab sofort für PC, PS4 und Xbox One verfügbar

PC Switch XOne PS4

Bevor am 27. September mit FIFA 20 offiziell der neueste Teil von Electronic Arts Fußballsimulation erscheint, habt ihr ab sofort die Möglichkeit, das Spiel in einer Demoversion auf PC, Playstation 4 und Xbox One anzuspielen. Die Demo bietet folgende Features:

Im Modus VOLTA FOOTBALL (Gameplay-Trailer am Ende dieser News) spielt ihr ein 3-gegen-3-Match der Vinicius Juniors Crew gegen die Street Kings. Die Partie findet dabei unter einer Unterführung in Amsterdam statt.

Im Anstoß-Modus (11-gegen-11) tragt ihr ein Gruppenspiel in der UEFA Champions League mit Borussia Dortmund, dem FC Chelsea, dem FC Liverpool, dem FC Paris St. Germain oder den Tottenham Hotspurs aus. Als Austragungsort für die Partie stehen euch das Estatio Santiago Bernabéu, das Tottenham Hotspur Stadium oder das Stadion an der Stamford Bridge zur Verfügung.

Weitere Einzelheiten zu den verschiedenen Versionen der FIFA 20 Demo findet ihr im Playstation Store, im Microsoft Store und bei Origin.