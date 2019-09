NeoGeo Arcade Stick Pro kommt mit 20 vorinstallierten SNK-Klassikern

andere

Anfang September kündigte der japanische Hersteller SNK mit dem NeoGeo Arcade Stick Pro ein neues Peripheriegerät an. Nun reichte das Unternehmen auch ein paar Infos dazu nach. Der Stick wird demnach mit 20 vorinstallierten SNK-Prügelspielen auf den Markt kommen. Welche Klassiker konkret dabei sein werden, wurde allerdings vorerst noch nicht verraten.

Der Arcade Stick Pro (Breite: 430 mm × Tiefe: 215 mm × Höhe: 125 mm) wird mit zwei Modi aufwarten - dem Joystick-Modus und dem Konsolen-Modus. Im Joystick-Modus nutzt ihr den Stick ganz normal als Eingabegerät, in dem ihr diesen an den NeoGeo Mini, oder den PC anschließt. Im Konsolen-Modus hingegen verbindet ihr den Stick via HDMI mit dem TV-Gerät, um die auf dem Stick vorinstallierten Spiele zu spielen. Dabei werdet ihr die auch Möglichkeit haben, die Tastenbelegung im Optionsmenü frei zu belegen. Für ein kompetitives oder kooperatives Spiel lassen sich auch die NeoGeo-Mini-Pad-Controller, oder ein zweiter NeoGeo Arcade Stick Pro anschließen. Ein Veröffentlichungsdatum lässt noch auf sich warten.