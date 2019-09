The Surge 2: Weitere Spielszenen im neuen Gameplay-Video

PC XOne PS4

Die Veröffentlichung von The Surge 2 (zum Preview) rückt immer näher und der Publisher Focus Home Interactive stimmt die Fans mit neuen Spielszenen auf den baldigen Release ein. Das rund 13 Minuten lange Video zeigt verschiedene unkommentierte Gameplay-Ausschnitte aus Deck13' Action-Rollenspiel und lässt euch einen Blick auf die Kämpfe, Gadgets und Finishing Moves (Tötungssequenzen) werfen. Das neue Video könnt ihr euch weiter unten anschauen.

Die Geschichte von The Surge 2 spielt einige Monate nach den Ereignissen im Vorgänger. Ihr seid allerdings nicht mehr als Warren unterwegs, sondern erschafft euch selbst einen Charakter. Dieser kommt nach einem Flugzeugabsturz, der von einem mysteriösen Sturm verursacht wurde, in einem verlassenen Gefängnis von Jericho City zu sich. In der zerstörten Metropole ist einiges los. Gepanzerte Soldaten setzen das Kriegsrecht durch, Roboter laufen Amok und ein düsterer, ständig wachsender Nanosturm braut sich über der Stadt zusammen...

Um zu überleben müsst ihr die Stadt erkunden und euch in brutalen, gnadenlosen Kämpfen zahlreichen Feinden stellen. Die Entwickler versprechen umfangreiche Charakterentwicklung mit vielen Anpassungsmöglichkeiten, tödliche Feinde und gigantische Bossgegner, sowie ein noch größeres Arsenal an Waffen, Rüstungen, Fähigkeiten, Drohnen und Implantaten, als im Vorgänger. The Surge 2 wird am 24. September für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.