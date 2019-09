Borderlands 3: Ausgewählte Vorab-Bemusterung aus Sicherheitsgründen // Trailer

PC XOne PS4

Borderlands 3 ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Borderlands 3 ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Bereits am kommenden Freitag erscheint mit Borderlands 3 der neueste Teil von Gearbox Softwares Loot-Shooter-Reihe. Während vereinzelte Spielemagazine in Deutschland bereits Testberichte veröffenlicht haben, darunter die Printmagazine GameStar und PC Games, und teils davon berichten, bereits seit mehreren Tagen Zugriff auf die Vollversion zu haben, warten andere Spielemagazine weiterhin darauf, ebenfalls eine spielbare Fassung zu erhalten. Das gilt indes auch für GamersGlobal: wir haben zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Testversion vorliegen.

Wie die Spielewebsite VG24/7 berichtet, steht dies im Zusammenhang mit "Sicherheitsbedenken", die Publisher 2K Games dazu bewogen habe, im Vorfeld nur ausgewählte Spielemagazine zu bemustern. Während VG24/7 dabei primär von US-Magazinen spricht, scheinen bei einzelnen deutschen Spielemagazinen, wie eingangs erwähnt, ebenfalls keine derartigen Bedenken vorgelegen zu haben, die sich unter anderem um mögliche Spoiler zur Story drehen. Weitere Details im Zusammenhang damit nennt VG24/7 nicht, prophezeit in seiner Mitteilung jedoch, dass zum offenkundig am Montag Nachmittag gefallenen Embargo-Termin keine flächendeckende Testberichterstattung zu erwarten sei.

Details darüber, wann GamersGlobal und andere, bislang nicht bemusterte Spielemagazine eine testfähige Version zur Verfügung stehen könnte, können wir euch nicht nennen. Nachdem wir uns dem Loot-Shooter entsprechend ausführlich widmen konnten, wird euch wie gewohnt ein ausführlicher Videotest zur Verfügung stehen. Aktuell dürft ihr damit jedoch kaum zum Release-Tag rechnen. Bis zur Veröffentlichung des finalen Tests könnt ihr euch gerne den heute veröffentlichten, offiziellen Launch-Trailer anschauen, der direkt unter dieser News eingebettet ist. Borderlands 3 erscheint am Freitag, den 13. September für PC (via Epic Games Store), PS4 und Xbox One. Mehr Vorabdetails findet ihr in unseren Angespieltberichten von der GC 2019 und der E3 2019. Ferner steht euch eine Videovorschau aus Los Angeles zur Verfügung.