Double Fine denkt über die Schließung seines Publisher-Labels nach

Double Fine Productions könnte sein hauseigenes Indie-Publisher-Label „Double Fine Presents“ in naher Zukunft schließen. Wie der Studioleiter Tim Schafer in einem Interview mit Destructoid verriet, mache man sich aktuell intern darüber Gedanken, ob es nach der Übername von Double Fine durch Microsoft noch Sinn macht, ein eigenes Publishing-Unternehmen zu betreiben.

Laut Schäfer seien die Vertriebsmöglichkeiten des Studios limitiert (zum Beispiel wenn es um die Veröffentlichungen auf mehreren Plattformen geht) und er sei sich nicht sicher, ob ein Publisher innerhalb eines Publishers geschäftlich und strukturell überhaupt sinnvoll sei. Das Publishing-Label von Double Fine sei ursprünglich entstanden, weil es so viele Indie-Spiele gibt und es für diese oft schwierig sei, im Alleingang genügend Aufmerksamkeit zu bekommen.

Wir haben in der Vergangenheit viele Deals gemacht und haben gesehen, wie diese ablaufen, wie die Inhaber verschiedener Plattformen arbeiten, wie die Presse funktioniert - all diese verschiedenen Dinge, von denen ein Indie-Entwickler zum ersten Mal vielleicht gar nichts weiß. Wir dachten, wir könnten ihnen dabei helfen und dabei unseren Lieblingsspielen mehr Aufmerksamkeit verschaffen.

Unabhängig davon, ob Double Fine die Indie-Titel noch selbst vertreiben werde oder nicht, könne man diese Mission, den Indie-Entwicklern zu helfen, weiterhin erfüllen, auch wenn man jetzt ein Teil von Microsoft sei, so Schafer weiter. So könne das Studio weiterhin Events, wie Day of the Devs veranstalten, das in der Regel hilft, rund 70 bis 80 Spiele hervorzuheben. Viele Leute kommen laut Schafer zu solchen Events und probieren diese Indie-Spiele kostenlos aus:

Es ist ein großartiger Ansatz, diese Mission zu erfüllen und wir können das weiterhin tun, ohne unseren Namen ins Spiel zu bringen, oder einen Anteil von den erzielten Einnahmen dafür zu verlangen, denn das haben wir ja nicht mehr nötig.

Double Fine Presents wurde ursprünglich im Jahre 2014 gegründet und hat über die Jahre hinweg neun Titel veröffentlicht. Dabei handelte es sich um Escape Goat 2, Mountain, 140, Thoth, Everything, GNOG, Gang Beasts, Kids und zuletzt Knights and Bikes. Das nächste und vielleicht letzte Spiel, das unter dem Publishing-Label erscheint, wird Samurai Gunn 2 sein.