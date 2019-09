An diesem verregneten Salmdorfer Morgen hat sich Dennis einen Spezialgast aus der GamersGlobal-Autorenriege in den Podcast eingeladen. Kurzum, gemeinsam mit Thomas Schmitz leitet er eure Woche ein!

Wenn Jörg ihn so fies und gemein im Podcast-Stich lässt, dann holt sich Dennis halt ganz einfach externe Hilfe. Und aus diesem Grund lauscht ihr in diesem Podcast Thomas Schmitz als Stargast. Bereits letzte Woche hatten wir dazu aufgerufen, Userfragen ganz spezifisch an ihn zu richten und diese beantwortet er natürlich auch ausführlich. Doch damit nicht genug, gemeinsam mit Dennis verrät euch Thomas, was er zuletzt gespielt und geschaut hat und welche Inhalte euch diese Woche auf GamersGlobal erwarten.