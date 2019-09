Nintendo Switch Online: NES-/SNES-Klassiker nicht mehr jeden Monat

Switch

Nintendo Switch ab 293,79 € bei Amazon.de kaufen.

Nachdem Nintendo kürzlich nach langem Drängen der Fans 20 Super-Nintendo-Klassiker in seinen Online-Abo-Dienst „Nintendo Switch Online“ aufgenommen hatte, gibt es nun einen kleinen Dämpfer für die Service-Nutzer. Gegenüber der US-Wirtschafts- und Technologie-Website Business Insider gab der japanische Hersteller bekannt, dass die Auswahl an Klassikern ab sofort nicht mehr unbedingt monatlich um neue Spiele ergänzt wird: „Es werden zwar auch in der Zukunft weitere NES- und SNES-Spiele hinzugefügt, aber diese Veröffentlichungen werden an keinen regulären Zeitplan gebunden sein“, so ein Sprecher des Unternehmens.

Bis heute hat Nintendo insgesamt 50 NES-Klassiker ins Programm aufgenommen, zuletzt Kung-Fu Heroes und Vice - Project Doom. Vom SNES kamen mit der ersten Welle bereits einige der wichtigsten Titel, wie The Legend of Zelda - A Link to the Past, Super Metroid und Yoshi's Island.

Nintendo Switch Online ist ein kostenpflichtiger Online-Service und bietet neben den NES- und SNES-Spielen auch Zugriff auf die Multiplayer-Modi von Nintendo-Switch-Spielen, die Möglichkeit, den eigenen Spielfortschritte in der Cloud zu speichern, sowie exklusive Rabatte auf die Käufe im Nintendo-eShop. Der Service kann zum Preis von von 3,99 Euro monatlich, für 7,99 Euro vierteljährlich, oder für 19,99 Euro jährlich abonniert werden. Zudem gibt es eine jährliche Familienmitgliedschaft mit acht Accounts, die ihr für 34,99 Euro jährlich bekommt.